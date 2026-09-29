Abren diligencias al alcalde y la directora del museo por el robo del Tesoro de Villena

Alicante, 29 sep (EFE).- Un juzgado de Villena (Alicante) ha abierto diligencias previas por el robo del Tesoro de Villena, una de las mayores colecciones europeas de oro de la Edad del Bronce, contra el alcalde, el socialista Fulgencio Celdrán, y la directora del museo de la ciudad donde se produjo el golpe (Muvi), Laura Hernández.
El auto de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villena (Plaza número 2), al que ha tenido acceso EFE, se produce por una denuncia de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED) por un posible delito de daños por imprudencia. EFE
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