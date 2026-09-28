El alcalde de Arrecife pide expulsar a los 3 migrantes acusados de violación en una patera

Guardar

Arrecife (Lanzarote), 28 sep (EFE).- El alcalde de Arrecife (Lanzarote), Yonathan de León (PP), ha pedido este lunes a la Delegación del Gobierno en Canarias que se expulse de España a los tres inmigrantes que han sido acusados de haber violado a mujer en la patera en la que viajaban desde Marruecos a la isla.

De León ha hecho esta petición tras conocer que un juez de Violencia contra la Mujer de Arrecife ha puesto en libertad a los tres hombres señalados en esa denuncia, ya que los hechos ocurrieron presuntamente fuera de la competencia territorial de los tribunales españoles, en aguas internacionales, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

PUBLICIDAD

El alcalde ha subrayado que "sorprende que, aun reconociéndose que el rescate fuera en aguas internacionales de Marruecos, los inmigrantes fueran desembarcados en Arrecife el pasado 16 de septiembre, cuando lo más razonable y operativo hubiera sido su trasladado a puertos marroquíes por su proximidad y lugar desde donde zarpó esa embarcación".

De León ha pedido "celeridad" al Gobierno español en esta deportación.

El comunicado recuerda que el pasado viernes, el pleno del Ayuntamiento de Arrecife aprobó, con los votos del PP y Vox, una moción para "instar al Gobierno de España a garantizar el retorno efectivo de quienes hayan accedido ilegalmente a territorio español" ante la "nueva situación que se está viviendo en Canarias con la avalancha de inmigrantes desde Marruecos".

PUBLICIDAD

En la moción el Ayuntamiento de Arrecife demandó también al Gobierno de España que refuerce las fronteras para proteger el territorio y soberanía nacional. EFE

sgc/cda/oli