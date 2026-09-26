Sumar no irá al próximo Consejo de Ministros si no incluye medidas efectivas de vivienda

Madrid, 26 sep (EFE).- Sumar no acudirá a la próxima reunión del Consejo de Ministros si no se incluye un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda para que se apruebe un decreto “sí o sí”.
“No valen parches”, ha asegurado el movimiento este sábado en un comunicado en el que ha señalado que “el Gobierno no se puede poner más de perfil”, ni plantear “medidas descafeinadas.”
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El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar el pasado miércoles su vivienda de alquiler tras 70 años, ha colocado el problema de la vivienda en el foco político y social, con protestas en las calles. EFE
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