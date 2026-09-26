La superficie quemada este verano cae un 30 % respecto a 2025 pese a un julio virulento

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Madrid, 26 sep (EFE).- La superficie forestal quemada durante este verano (entre el 21 de junio y el pasado 23 de septiembre) ronda las 260.000 hectáreas, un 30 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025, cuando superó las 377.000 hectáreas, según datos provisionales del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Aunque el mes de julio de este año fue especialmente virulento, con más de 168.000 hectáreas quemadas, agosto resultó relativamente benévolo, con 76.000 hectáreas carbonizadas, muy lejos de las 337.000 hectáreas del mismo mes de 2025.

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En tan solo dos semanas, entre el 6 y el 19 de agosto de 2025, se quemaron más de 320.000 hectáreas, con grandes incendios en Orense, Lugo, León y Zamora.

Este año las temperaturas altas, más propias del verano, empezaron en mayo, antes de lo habitual, después de una primavera especialmente lluviosa, lo que aumentó de forma sensible la masa forestal.

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Las temperaturas elevadas, la abundancia de masa forestal y el viento son, según los expertos, elementos que facilitan los incendios y aumentan la superficie afectada.

Desde el 1 de enero hasta el 23 de septiembre se han quemado 299.000 hectáreas, frente a las 390.000 en igual periodo de 2025, un 23 por ciento menos, según los datos del EFFIS.

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El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), que tiene en cuenta los datos provisionales de las comunidades autónomas y de EFFIS, rebaja la cifra de este año hasta las 275.610 hectáreas.

Aunque la superficie quemada en 2026 apunta a que el ejercicio cerrará con cifras inferiores a las de 2025, el nivel se encuentra claramente por encima de la media de los últimos años.

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Según los datos del Miteco, las 275.600 hectáreas de este año superan en casi un 153 por ciento la superficie media quemada en el periodo 2016-2025.

En esos años la superficie carbonizada en España se había mantenido por debajo de las 100.000 hectáreas, salvo en 2017 (107.000) y en 2022, cuando repuntó hasta más de 260.000.

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De la superficie quemada contabilizada por el Miteco en 2026, el 56,2 por ciento (154.900 hectáreas) corresponde a zonas arboladas; un 33,2 por ciento (91.450 hectáreas), a áreas de matorral y monte abierto; y el 10,6 % restante (29.250 hectáreas) a superficie herbácea.

Las comunidades autónomas con más superficie forestal quemada este año son, de momento, Castilla y León (59.650 hectáreas), Andalucía (58.618 hectáreas), Castilla-La Mancha (41.382 hectáreas), Aragón (35.592 hectáreas) y Madrid (22.502 hectáreas).

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Los mayores incendios de este año han sido los de Niebla (Huelva), con 39.800 hectáreas, el más extenso desde que hay registros en España; Burgohondo (Ávila), con 33.900 hectáreas; La Mierla (Guadalajara), con 32.000 hectáreas; San Martín de Valdeiglesias (Madrid), con 18.540 hectáreas; y Las Peñas de Riglos (Aragón), con 16.522 hectáreas.

En lo que va de 2026 se han registrado 45 grandes incendios, según los datos del ministerio, un 82 por ciento por encima de la media entre 2016 y 2025.

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Hasta ahora se han contabilizado más de 7.800 siniestros relacionados con el fuego, cifra que supera en casi un 6 por ciento el promedio de los últimos diez años.

Los conatos (menos de una hectárea afectada) han aumentado un 66 por ciento respecto a la media, hasta rebasar los 5.200, mientras que los incendios (más de una hectárea) se han incrementado un 33 por ciento, hasta 2.630. EFE

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