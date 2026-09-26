James Batemon: "Venir a Lleida es la mejor decisión que he tomado en mi vida"

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Lleida, 26 sep (EFE).- El escolta del iLerna Lleida James Batemon (Milwaukee, Wisconsin), la gran estrella del equipo, afronta la tercera temporada en un mismo club por primera vez en su carrera. Para el jugador, la ciudad catalana se ha convertido en "una casa" para él y su familia, y afirma que haber ido a jugar a Lleida es "la mejor decisión" que ha tomado nunca.

Batemon, de 29 años, explica, en una entrevista con EFE, que afronta el nuevo curso con mucho "entusiasmo" y la responsabilidad de ser uno de los líderes de un grupo "ilusionante" y lleno de talento, tanto en ataque como en defensa.

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Pregunta (P.) ¿Cómo afronta esta temporada que está a punto de comenzar?

Respuesta (R.) Muy entusiasmado. Es mi tercera temporada con el Lleida y es la más ilusionante, especialmente con este grupo y el talento que tenemos. Tenemos un gran grupo, tanto dentro como fuera de la pista.

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P. El primer partido es contra el Valencia, los vigentes campeones. ¿Qué tienen que hacer para ganar?

R. Debemos mantenernos cerca hasta el último cuarto y encontrar una manera de ganar. Contra un equipo así no puedes cometer fallos tontos. Tienes que estar preparado y con energía durante todo el partido.

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P. El presidente, Albert Aliaga, y su entrenador, Gerard Encuentra, han afirmado que el objetivo es la permanencia. ¿Comparte su opinión?

R. Cuando llegué aquí, el objetivo era la permanencia. Los aficionados merecen más y tenemos talento para hacerlo. Aspiro a más: mi objetivo es estar jugando todavía en junio (es decir, jugar los 'playoffs' de la Liga Endesa) y no irnos a casa a las primeras de cambio. Si puedo transmitirlo al grupo y tienen la misma meta, remaremos hacia el mismo lugar y quizás lo podremos hacer realidad.

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P. La temporada pasada, certificaron la permanencia a falta de dos partidos, pero tuvieron dos malas rachas. ¿Qué falló?

R. El equipo llegó demasiado arriba y después demasiado abajo. Ganamos muy pronto y éramos el mejor equipo de la liga. Empezamos la primera racha de seis derrotas seguidas y todo era muy negativo. Ganamos tres partidos seguidos y pensamos que ya habíamos vuelto. Sin embargo, vino la racha de siete derrotas seguidas. Debemos tener un ritmo constante, porque esto es un viaje largo.

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P. ¿Este año el equipo está listo para gestionarlo?

R. Sí. El año pasado fue mi primera temporada completa en la ACB y aprendí qué cosas puedes controlar y que hay altibajos durante el curso. Este año puedo ser mejor para liderar a los chicos y ayudar a los nuevos jugadores.

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P. Esta es su tercera temporada en Lleida y sólo Oriol Paulí lleva más tiempo en el equipo que usted. ¿Su rol en el vestuario ha cambiado?

R. Este año quiero ser un líder en todos los aspectos. Sé qué esperar y lo que implica ganar en la ACB. Mi rol ha cambiado para tener más liderazgo, y es algo sobre lo que hablé antes de firmar un contrato de dos años. Necesitamos más liderazgo y estoy dispuesto a asumirlo.

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P. ¿Cómo decidió venir a Lleida?

R. No había escuchado mucho sobre Lleida antes de llegar. Había acabado la temporada en Australia y me estaba recuperando de una lesión, por lo que quería un lugar donde acabar la temporada y recuperar la forma. Mi agente me dijo que tenía una oferta de la ACB. Cuando decidí venir, mi agente me dijo que lo único que tenía Lleida era una buena afición. Llegué y comprobé que los aficionados nos podían ayudar a conseguir victorias. Estoy contento por la decisión que tomé; es la mejor que he tomado en mi vida.

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P. ¿Cómo se explica lo que significa jugar en el Barris Nord?

R. Realmente no lo puedes explicar. He jugado para buenas aficiones, pero la energía que te da esta afición es inexplicable. He intentado explicarlo a los nuevos, pero es algo que uno mismo tiene que vivir. Es una afición loca: todo el mundo está metido en el partido y quiere que lo hagas bien. Esa energía te lleva en volandas.

P. El pasado junio volvió a renovar hasta 2028 y dijo que estaba agradecido por cómo la ciudad había acogido a su familia. ¿Qué significa Lleida para usted?

R. Lo significa todo. El iLerna Lleida es el primer club en el que sentí que estaba en mi casa. Amo Lleida y mi familia ama Lleida. Firmar por dos años fue un modo de decir: “He disfrutado mucho aquí y estoy cómodo”. Es la primera vez que estoy cómodo y no estoy estresado pensando qué haré el año que viene.

P. El año pasado le vimos una gran mejoría en defensa. Era un líder en ataque, pero se convirtió en un líder también en defensa.

R. Yo también lo siento así. Este año quiero dar todavía un paso más. Ahora tenemos más talento y no habrá tanta dependencia en mí. Puedo dedicar más esfuerzos en la defensa, que es lo que cuesta. Puedo coger ese rol, mostrar el camino y mejorar al resto. Este es un paso que nos hará más fuertes.

P. ¿Cuán importante ha sido Gerard Encuentra en esta mejora defensiva?

R. Ha sido muy importante, pero no sólo en defensa. Me exige ser mejor jugador, pero yo también le exijo para que sea mejor entrenador. Un buen entrenador tiene que ser capaz de aceptar que sus jugadores le exijan, y un buen jugador tiene que aceptar que su entrenador le exija. Siento que nos complementamos muy bien. Tenemos una gran relación. Ningún entrenador joven se puede adaptar a los jugadores como Gerard.

P. ¿Le ve una carrera larga en la ACB?

R. Sé que los aficionados del Lleida no quieren escuchar esto, pero le veo haciendo una gran carrera en la ACB y más allá, porque tiene deseo de ganar. En Lleida lo amamos, él es de aquí y queremos que se quede el máximo tiempo posible. Todos nos exigimos alcanzar el nivel más alto, y estoy seguro de que él aspira a entrenar al nivel más alto. Creo que tendrá la oportunidad. EFE

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