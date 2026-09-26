Condenados a dos años por recoger a inmigrantes de pateras en Almería para su traslado

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Almería, 26 sep (EFE).- La Audiencia de Almería ha condenado a dos años de prisión a dos hombres por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras reconocer que cobraban por recoger en vehículos a inmigrantes llegados en patera a la costa almeriense para trasladarlos a otros puntos de España y a Francia.

Según recoge la sentencia de la Sección Tercera, a la que ha tenido acceso EFE, los hechos ocurrieron entre los meses de marzo y mayo de 2019.

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Los acusados, en concierto con terceras personas residentes en Argelia, acudían a la zona del Levante almeriense y San José, en Níjar (Almería), tras ser avisados de la llegada de embarcaciones rápidas.

El plan consistía en recoger a los inmigrantes irregulares, que previamente habían pagado por este servicio, para facilitar su tránsito hacia otras localidades españolas o territorio francés.

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Durante la madrugada del 3 al 4 de mayo de 2019, la Guardia Civil interceptó a los implicados en un operativo en la zona de San José y la playa de Los Genoveses tras la llegada de tres embarcaciones.

El tribunal ha acordado el comiso definitivo de los tres vehículos utilizados por la red para efectuar los traslados. Asimismo, ha concedido la suspensión de la pena de prisión por un plazo de dos años, condicionada a que los condenados no vuelvan a delinquir durante ese periodo de tiempo.

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La resolución judicial ha sido dictada de conformidad y es firme, tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal y las defensas durante el acto del juicio oral. EFE

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