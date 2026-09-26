3-1. El Salvador se impone ante una deslucida Martinica en la Liga de Naciones de Concacaf

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San Salvador, 25 sep (EFE).- La selección de El Salvador venció de local 3-1 la noche del viernes a una deslucida Martinica, en un juego correspondiente al grupo B de la liga de A de la Liga de Naciones de la Concacaf y donde el protagonista fue el futbolista colombiano nacionalizado salvadoreño, Brayan Gil, autor de un doblete.

En el partido, disputado en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' Gónzalez en San Salvador, brillaron el mediocampista salvadoreño Harold Osorio y el delantero Gil, una dupla que se adjudicó los tres tantos.

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Contrario a lo que se pensó, la selección de Martinica no mostró superioridad y los errores en su defensa le pasaron factura.

Gil de 25 años abrió el marcador en el amanecer del partido, al minuto 8, cuando el mediocampista Osorio envió por la banda de la izquierda un centro que llegó directo al pecho de Gil, la atajó y dominó para luego definir con la izquierda, ante una defensa rival sin nada que hacer.

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Aún extasiados por el primer gol, los salvadoreños encontraron el segundo tanto al minuto 18 nuevamente por intermedio de Osorio para asistir al Gil, que encaró y venció al portero Xavier Lenogue para anotar con la derecha.

Pero Osorio no se quedó con las dos asistencias y fue el protagonista del tercer gol para la Azul y Blanco al minuto 29. Recibió un pase del defensor Diego Flores y sentenció con la derecha.

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Una selección crecida, ordenada y con idea de juego dominó el primer tiempo del juego, ante una selección de Martinica que trató de descontar para hacerse leve el cierre de la primera mitad, pero sin resultados.

Una diferente selección de Martinica entró al segundo tiempo. Más seguros en el terreno de juego, presionaron al rival y generaron un par de llegadas a la portería custodia por Mario González.

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Fue al minuto 50 cuando el defensa salvadoreño Flores le cometió falta al delantero Kevin Appin, y el árbitro canadiense Pierre-luc Lauziere decretó penal.

El delantero Janis Antiste fue el encargado de cobrar y puso el 1-3 en el marcador.

El juego se detuvo por unos minutos tras armarse pleito entre los jugadores de ambas selecciones, y un agarrón entre los técnicos Gómez y Mercadal que resultó en tarjeta amarilla para el seleccionador de Martinica.

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Después del incidente, ambas selecciones buscaron el gol pero sin obtener resultados y el marcador cerró a favor de los locales.

Con el resultado, los salvadoreños lideran el grupo B con tres puntos, por encima de Surinam y Jamaica por diferencia de goles en contra.

En la Liga de Naciones, El Salvador comparte grupo con Guatemala, Jamaica, Martinica, Surinam y Honduras, y disputará dos partidos en casa y dos a domicilio.

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Alineaciones:

El Salvador: Mario González; Jorge Cruz, Rudy Clavel, Jeferson Valladares, Diego Flores (m:83; Julio Sibrian), Mauricios Cerritos (m:71; Danis Cruz Cerros); Harold Osorio (m:45; Víctor García), Brayan Gil (m:79; Styven Vasquez), Herberth Díaz, Christian Martínez; Rafael Tejada (m:79; Mayer Gil).

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Técnico: Hernán Darío Gómez (COL).

Martinica: Xavier Lenogue; Boris Moltenis, Kenny Lala, Ronny Labonne (m:66; Joris Moutachy), Florent Poulolo; Kevin Appin (m:66; Enrick Reuperne), Cyril Mandouki, Jonathan Varane (m:46; Jonathan Mexique); Ludovic Blas, Janis Antiste (m:84; Tarik Cavelan), Brighton Labeau (m:66; Alexandre Duville-parsemain).

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Técnico: Fabien Mercadal (FRA).

Incidencias: Juego correspondiente al grupo B de la liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf disputado en el Estadio Nacional Jorge 'Márgico' Gónzalez, en San Salvador, ante más de 6.000 aficionados.EFE

(foto)