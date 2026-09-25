Espana agencias

Un club juvenil de Valladolid despide a un entrenador por mensajes xenófobos en redes

Guardar

Valladolid, 25 sep (EFE).- El CD Juventud Rondilla ha despedido a su segundo entrenador del equipo Infantil B, al detectar que había vertido opiniones xenófobas e insultos a autoridades, de forma reiterada en sus redes sociales.

Según explicó a EFE el presidente del club de fútbol, José Antonio Granado, este técnico de 35 llegó hace dos meses y "no había dado ningún problema".

PUBLICIDAD

Sin embargo, uno de los directivos del club vio en sus redes sociales "comentarios racistas totalmente inaceptables y se tomó la decisión de echarlo" en la madrugada del pasado miércoles.

En concreto, se refiere a un mensaje en su perfil de X el pasado 18 de septiembre en el que el joven aseguraba que "los moritos y panchitos que tanto amais los corruptos socialistas, hahahhaah, aqui teneis el resultado", que posteriormente fue borrado.

PUBLICIDAD

El presidente del CD Juventud Rondilla incidió en que en los veinte equipos que conforman la entidad, participan jugadores de quince nacionalidades diferentes, que conviven en un barrio multicultural en el que prima el respeto.

"El Juventud Rondilla no es sólo un club de fútbol, sino que trata de ofrecer una educación global", insistió.

El presidente del conjunto vallisoletano destacó que "la imagen del club es sagrada y son muchos años defendiendo la diversidad y la integración a través del deporte, que no merecen ser puestos en entredicho por nadie".

El club emitió un comunicado en el que indicaba que el entrenador despedido utilizaba términos explícitamente despectivos hacia la población de origen marroquí y sudamericana, un hecho "de extrema gravedad" para una entidad dedicada a la educación y formación de menores en el ámbito deportivo.

"No podemos permitir que personas que difunden discursos de odio o discriminación estén a cargo de la formación de nuestros niños y jóvenes", apostillaba el texto. EFE

mim/fsm/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV arranca su visita a Francia con un alegato contra el “paraíso de las máquinas” y la eutanasia: “Existe una necesidad urgente de educación”

La primera parada del viaje ha tenido como escenario el Palacio del Elíseo, donde enfocó su discurso en los riesgos de la tecnología sin control moral

El papa León XIV arranca su visita a Francia con un alegato contra el “paraíso de las máquinas” y la eutanasia: “Existe una necesidad urgente de educación”

La oferta para trabajar en los conciertos de Shakira en Madrid: más de 100 euros brutos al día por un turno mínimo de 9 horas

La convocatoria ofrece 50 empleos para el control de accesos, la orientación del público y la vigilancia de distintas zonas del recinto

La oferta para trabajar en los conciertos de Shakira en Madrid: más de 100 euros brutos al día por un turno mínimo de 9 horas

Omar Montes responde tras la actualización de la pensión de su hijo: “Prefería ingresarle 3.000 a él que 2.000 a la madre, pero lo que yo quiera da igual”

La Justicia ha determinado elevar la cuantía mensual de los 650 euros fijados para el menor de 14 años

Omar Montes responde tras la actualización de la pensión de su hijo: “Prefería ingresarle 3.000 a él que 2.000 a la madre, pero lo que yo quiera da igual”

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estos libros disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de España

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”

Las críticas también llegan a la difunta Isabel II, a quien reprochó no haberse puesto en contacto con ella tras la muerte de su hija

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Reino Unido ofrece datos del frente ucraniano a empresas para crear enjambres de drones: “Es un acceso único a información real del campo de batalla”

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

ECONOMÍA

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

DEPORTES

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

España cae con honores ante una República Checa implacable y se despide de la Billie Jean King Cup en los individuales

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”