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Tellado dice que, como mínimo, se ha descubierto que Zapatero ha sido "un contrabandista, un mangante y evasor fiscal"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que "ya se ha podido descubrir" que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido, como mínimo, "un contrabandista" y ha considerado que, con su última versión sobre la procedencia de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, "está presentándose como un mangante y como un evasor fiscal, probablemente para no reconocer que los delitos cometidos que están detrás de esas joyas son de una gravedad aún mayor".

En un acto político en Bilbao, en el que ha estado acompañado por el presidente y la secretaria general del PP vasco, Javier de Andrés y Esther Martínez, Tellado se ha referido, de esta forma, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien comparó este jueves el regalo de las joyas que José Luis Rodríguez Zapatero asegura haber recibido del entonces rey de Arabia Saudí con la entrega a un cargo público de una caja de "productos típicos".

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El dirigente popular, que ha dicho que ayer estuvo en Santander y le regalaron una caja de sobaos pasiegos, ha censurado que Torres crea que el que "te regalen unos miguelitos es como que te regalen las joyas que atesora Zapatero".

Con los sobaos pasiegos, ha asegurado, lo que hará será "compartirlos con los compañeros, pero desde luego no irán a ninguna caja fuerte y estarán escondidos durante 15 años como ha hecho Zapatero con las joyas de la discordia". "Hay que ver las cortinas de humo que necesita el Partido Socialista para esconder sus miserias, ya que se ha podido descubrir que el expresidente Zapatero, como mínimo, ha sido un contrabandista", ha manifestado.

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Tellado ha afirmado que el Gobierno de Sánchez "ha carcomido las instituciones democráticas para tratar de ponerlas al servicio, no del partido que gobierna, sino de los propios intereses de Pedro Sánchez".

Miguel Tellado ha denunciado a un gobierno que "ha hundido el poder adquisitivo de los españoles, que ha destrozado el mercado de la vivienda en España y laminado las esperanzas de millones de jóvenes en nuestro país y que no es capaz ya ni de garantizar la protección de nuestras fronteras y de nuestra integridad territorial, porque solo se ocupa de protegerse a sí mismo de las investigaciones policiales y judiciales que les acorralan". "De protegerse como sea, junto a quien sea y haciendo lo que sea", ha remarcado.

En ese sentido, ha recordado que, "dentro de poco, la Moncloa se va a sentar en el banquillo de los acusados" y Begoña Gómez "tendrá que responder por la presunta malversación y el presunto tráfico de influencias que cometió desde ese mismo lugar, desde los despachos del Palacio de la Moncloa, la sede de la presidencia del gobierno de España convertida en sede de los turbios negocios de la mujer del presidente del gobierno".

Tellado ha denunciado que, desde el Gobierno de Sánchez "ya están presionando al jurado popular, y hay que ver de qué forma, para que sea absuelta, porque el PSOE ya ha dictado sentencia, la familia de Sánchez es inocente, aunque sea condenada por los juzgados, en sentencia firme", en referencia al hermano del presidente. "¿A Sánchez no le valen los jueces? ¿A Sánchez no le valen los jurados populares?", se ha preguntado, para cuestionar "para qué queremos un poder judicial si ya tenemos al Partido Socialista que puede determinar quién es inocente y quién es culpable".

Tras preguntar al PSOE si van a respetar la decisión del jurado popular y de los jueces y advertir de que los socialistas "son capaces de todo", ha criticado que "los que venían a regenerar la democracia en España han acabado solicitando los servicios de un clan de narcotraficantes de Badajoz para que le diesen un susto a la jueza que investigaba al hermano del presidente del gobierno".

"El clan de Los Rochos ha demostrado tener más dignidad y más moral que juntando a todos los ministros del gobierno de España, porque rechazaron el encargo de Leire Díez, de Santos Cerdán y de Pedro Sánchez", ha manifestado, para afirmar que "el clan es ya el gobierno de España, que se ha convertido en un gobierno enemigo de la democracia española".

"Ese es el clan más peligroso en estos momentos en nuestro país, el clan de Sánchez, que es lo mismo que decir el clan de Leire, el clan de Koldo, el clan de Ábalos, el clan de Santos Cerdán y el clan de todos los que están implicados en los distintos casos de corrupción que se están dilucidando en estos momentos en nuestro país".

"PADRE INTELECTUAL DEL SANCHISMO"

En este punto, se ha referido al "al padre intelectual del sanchismo, el faro moral de todos ellos, la joya de la corona, Zapatero que, tres meses después, ha roto su silencio sobre las joyas que escondía en su despacho". Tellado ha dicho que "ha tenido que apretarle las tuercas el juez para que ofrezca ahora una nueva versión y diga que fueron un regalo de Arabia Saudí de cuando él era presidente". "Un regalo que no declaró, que confiscó, que se llevó para casa y que esconde en un despacho que pertenece al Partido Socialista", ha censurado.

A su entender, José Luis Rodríguez Zapatero "está presentándose como un mangante y como un evasor fiscal, probablemente para no reconocer que los delitos cometidos que están detrás de esas joyas son de una gravedad aún mayor". "¿Cómo será la realidad para que la mejor versión que pueda ofrecer Rodríguez Zapatero tres meses después sea esta?", se ha preguntado.

Según Tellado, "dando por buena la versión que hoy ofrece Rodríguez Zapatero falta por explicar si acaso fueron una comisión a cambio de algo" y, en ese sentido, le ha preguntado a Sánchez "por qué sigue dándole todo su apoyo a día de hoy". "¿Qué le debe Sánchez a Zapatero o qué teme Sánchez que Zapatero pueda contar?", ha cuestionado, para afirmar que es "la parte de la película que falta todavía por descubrir" y asegurar que "más pronto que tarde toda la verdad saldrá a la luz".

BOLAÑOS

También se ha referido a la presencia también este viernes en Bilbao del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la clausura el XVIII Congreso de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), para asegurar que "tiene hoy una magnífica ocasión para honrar su cargo, al menos una vez, defender a la justicia y tener una palabra de apoyo a la jueza Biedma, a la que la cloaca socialista persiguió para tratar de arruinarle la vida por investigar el escándalo del hermano de Pedro Sánchez".

Por todo ello, Tellado ha manifestado que "la pestilencia de la cloaca del Partido Socialista es ya inaguantable", pero ha asegurado que "todo se va a saber y en las urnas todo se va a resolver", al tiempo que ha dicho que el PP, "como primer partido de España, estamos aquí para darle a nuestro país un gobierno honrado, honesto, limpio y que se dedique todos los días a resolver los problemas de la gente y no a tratar de tapar sus desvergüenzas".

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EuropaPress

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