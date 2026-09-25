Espana agencias

Presidente del TSJC cree "peligroso" que los poderes públicos deslicen insinuaciones o críticas a las resoluciones

Imagen 5XRHOFVO55HQVGTD5ODJBMY4XE
Guardar

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Avello, ha considerado "peligroso" que los poderes públicos deslicen insinuaciones o directamente critiquen las resoluciones judiciales, al tiempo que ha defendido que "no hay ningún juez en España que dicte una resolución que no sea ajustada".

"Yo creo que es muy importante, nosotros como Poder Judicial, tenemos que estar donde tenemos que estar, tenemos que informar y explicar a los ciudadanos que todas y cada una de las resoluciones judiciales que se dictan lo son en base a criterios jurídicos, en base a la aplicación de la normativa legal vigente, principio de legalidad, sometimiento al Estado de Derecho y sometimiento a la ley", ha apuntillado en declaraciones a los periodistas en el acto de apertura del año judicial.

PUBLICIDAD

Además, agregó, si una resolución judicial "no es ajustada, está el sistema de recursos" porque "es un Estado de Derecho y lo que decide un juez se puede revisar". En este sentido, ha expuesto que las resoluciones judiciales "se pueden criticar" y de hecho "todas", matizó, "se critican a través del cauce de los recursos" y "desde un punto de vista jurídico" como, dijo, ocurre cuando un letrado en una sentencia que "no le es favorable, se critica, se critica muy duramente".

Por ello, ha asegurado que "es peligroso" que los poderes públicos "deslicen esas insinuaciones, bueno, a veces no insinuaciones, sino de forma directa", ya que ha defendido que "no hay nada inocuo".

PUBLICIDAD

A ello, expuso, que la "gran fortaleza" de un Estado de Derecho es que los ciudadanos "confíen en sus instituciones", es decir, que un ciudadano "sepa que cuando tenga que ir a un juzgado o a un tribunal le van a resolver en derecho, no porque sea alto, guapo, bajo o que el juez sea amigo del contrario".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El papa León XIV arranca su visita a Francia con un alegato contra el “paraíso de las máquinas” y la eutanasia: “Existe una necesidad urgente de educación”

La primera parada del viaje ha tenido como escenario el Palacio del Elíseo, donde enfocó su discurso en los riesgos de la tecnología sin control moral

El papa León XIV arranca su visita a Francia con un alegato contra el “paraíso de las máquinas” y la eutanasia: “Existe una necesidad urgente de educación”

La oferta para trabajar en los conciertos de Shakira en Madrid: más de 100 euros brutos al día por un turno mínimo de 9 horas

La convocatoria ofrece 50 empleos para el control de accesos, la orientación del público y la vigilancia de distintas zonas del recinto

La oferta para trabajar en los conciertos de Shakira en Madrid: más de 100 euros brutos al día por un turno mínimo de 9 horas

Omar Montes responde tras la actualización de la pensión de su hijo: “Prefería ingresarle 3.000 a él que 2.000 a la madre, pero lo que yo quiera da igual”

La Justicia ha determinado elevar la cuantía mensual de los 650 euros fijados para el menor de 14 años

Omar Montes responde tras la actualización de la pensión de su hijo: “Prefería ingresarle 3.000 a él que 2.000 a la madre, pero lo que yo quiera da igual”

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estos libros disponibles en Amazon están causando sensación en la comunidad lectora de España

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”

Las críticas también llegan a la difunta Isabel II, a quien reprochó no haberse puesto en contacto con ella tras la muerte de su hija

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Reino Unido ofrece datos del frente ucraniano a empresas para crear enjambres de drones: “Es un acceso único a información real del campo de batalla”

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

ECONOMÍA

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

DEPORTES

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

La ‘guerra sucia’ por el trono del ajedrez mundial: audios filtrados, petrodólares y la fractura del voto en España

España cae con honores ante una República Checa implacable y se despide de la Billie Jean King Cup en los individuales

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”