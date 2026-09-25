PP urge al Gobierno a "solucionar" la crisis en Ceuta y promete que con Feijóo en Moncloa "se acabará esta etapa negra"

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El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha urgido este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez a "solucionar" la crisis vivida en Ceuta tras la entrada masiva de personas inmigrantes a finales del pasado mes de julio, así como ha proclamado que, "cuando" el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "sea presidente del Gobierno de España, se acabará esta etapa negra que estamos viviendo vinculada a la inmigración irregular que ha violentado nuestras fronteras".

Así lo ha indicado Bendodo en una comparecencia ante los medios en Málaga en la que ha criticado que "nadie del Gobierno sigue sin explicar cómo va a solucionar que más de 10.000 personas --unas 14.000 se calculan--, sigan deambulando por las calles de Ceuta".

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Al respecto, ha indicado que "ya no hemos enterado que el Gobierno lo sabía y no hizo nada", y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "lo ha confirmado", que "avisó a quien tenía que avisar" de dicha entrada masiva, "sin ninguna duda, porque son grandes profesionales".

Dicho esto, Bendodo ha acusado al Gobierno de propagar un "gran engaño", porque entraron unas "80.000" personas en la ciudad autónoma y el Gobierno anunció que "salieron más de los que entraron para tomarnos el pelo".

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El dirigente del PP ha subrayado que "14.000" de esos inmigrantes "siguen generando inseguridad y preocupación a los españoles que viven en Ceuta, y el Gobierno todavía no ha solucionado nada".

"Desde el Partido Popular tenemos claro que todos, absolutamente todos, incluidos los menores, que tienen que estar con sus familias, tienen que volver por donde entraron, que es por la frontera con Marruecos, y eso el Gobierno tiene que solucionarlo ya", ha aseverado el vicesecretario 'popular'.

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Bendodo ha prometido que desde el PP no van a "dejar solo a Ceuta" ni van a "frivolizar con la inmigración", y ha destacado que el PP "ya ha llevado al Senado" una propuesta de "reforma de la Ley de Extranjería para blindar el rechazo en frontera, en Ceuta y Melilla". "Y vamos a seguir luchando para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes, se lo vamos a exigir al Gobierno", ha zanjado el vicesecretario 'popular'.