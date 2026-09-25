Peramato apuesta por la continuidad con la nueva fiscal de Menores

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Madrid, 25 sep (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, propondrá al Gobierno el nombramiento de María Teresa Vicente Calvo como nueva fiscal de sala coordinadora del área de Menores, la principal colaboradora de su antecesora Teresa Gisbert, para dar continuidad al proyecto actualmente en marcha.

Según informe el Ministerio Público, Peramato ha basado su elección en criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia y en las propuestas de sus respectivos planes de actuación.

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María Teresa Vicente Calvo está desde 2024 adscrita a la unidad de Menores, donde ha sido la principal colaboradora de la fiscal de Sala recientemente jubilada Teresa Gisbert.

Peramato ha destacado su "dedicación" durante sus 33 años de carrera profesional al ámbito de protección de los menores y la intención de dotar de continuidad al proyecto actualmente en marcha.

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Asimismo, propondrá el nombramiento de Jesús José Tirado Estrada como fiscal de sala jefe de la sección de lo contencioso-administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo

De él, ha subrayado su "extraordinario currículum" y su "experiencia precisa" para el puesto, que ha ejercido en los últimos cinco años y cuyo desempeño considera plenamente satisfactorio. EFE

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