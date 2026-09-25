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Patera con siete personas a bordo, entre ellas un menor, interceptada en Mazarrón (Murcia)

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Murcia, 25 sep (EFE).- Una embarcación tipo patera, con siete personas de nacionalidad argelina a bordo, ha sido interceptada este viernes en la rambla de Las Moreras (Mazarrón) tras ser detectada como sospechosa a las 08:20 horas, ha informado a EFE la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Entre los ocupantes de la patera se encontraban seis varones y un menor, añade la fuente.

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El dispositivo de interceptación ha sido desplegado tras la detección de la embarcación, que tiene una eslora de 4,5 metros. Los agentes localizaron a los siete ocupantes durante la intervención, desarrollada en la rambla de Las Moreras.

Todos los ocupantes serán puestos a disposición de la Policía Nacional, que tramitará los correspondientes expedientes de devolución, según ha informado la autoridad competente.

La llegada se produce tras varias operaciones de rescate registradas en septiembre en el litoral murciano. En concreto, el 17 de septiembre Salvamento Marítimo rescató a 14 personas, entre ellas cinco menores, de una embarcación localizada cerca de San Pedro del Pinatar. El 23 de septiembre, otra patera fue localizada a 28 millas de Cabo de Palos con 17 ocupantes, dos de los cuales fallecieron. EFE

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