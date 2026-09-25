La necesidad del Cádiz se enfrenta a Cervera en Tenerife

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Santa Cruz de Tenerife/Cádiz, 25 sep (EFE).- El Tenerife espera resarcirse de la goleada recibida en Castalia (5-0) la última jornada, ante un rival que llega con muchos apuros como el Cádiz, porque aún no conoce la victoria esta temporada y está en juego el proyecto de Albert Celades al frente de su banquillo.

Hacía 26 años que el Tenerife no encajaba un tanteo tan abultado, desde el 5-0 ante Osasuna, que terminó por ascender a Primera en la temporada 1999-2000, y el equipo ha hecho autoanálisis sobre lo ocurrido para centrarse en su próximo rival, al que Álvaro Cervera, actual técnico tinerfeño, ha dirigido en más ocasiones, con 257 partidos.

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El Tenerife mantiene las bajas de dos jugadores fijos en el once de Cervera: Jesús Álvarez, que se mantiene con trabajo individualizado, en el que avanza y ha comenzado a correr, y Nacho Gil, con molestias en el sóleo desde hace dos semanas.

A ellas se suma por el parón de selecciones Anes Krdzalic, que volvió de la concentración con la sub-21 de Bosnia con problemas físicos.

Para el Cádiz es obligatoria la victoria en Tenerife, después un comienzo de liga negativo que le mantiene en descenso. Su necesidad se topará con un rival que encabeza el entrenador estandarte de la historia cadista, que además del mayor número de partidos, logró el último ascenso a Primera de los amarillos y una holgada permanencia en la temporada inicial.

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Al año siguiente, fue destituido pero dejó una huella profunda entre la afición, ya que fue capaz de sacar al Cádiz de la tercera categoría (antigua Segunda B) y llevarlo a la liga de las estrellas.

El conjunto gaditano actual no levanta cabeza desde que descendió hace tres temporadas y ya va por el quinto entrenador en este periplo, un Albert Celades sobre el que ya se han levantado las primeras críticas ante el escaso bagaje de puntuación.

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Suma 3 puntos de dieciocho posibles, es decimonoveno, está a dos puntos de las plazas de salvación y sólo ha conseguido tres empates en las primeras jornadas y en las siguientes acumula tres derrotas seguidas.

Los andaluces tienen las bajas del defensa georgiano Giorgi Gocholeishvili, por lesión, además del serbio Bojan Kovacevic y el comorense Kenan Toibibou, convocados por sus selecciones. El lateral izquierdo Cristian Gutiérrez y el delantero georgiano Iuri Tabatadze, también con dolencias, han comenzado ya a entrenarse.

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- Alineaciones probables:

Tenerife: Dani Martín; César, Landázuri, León, David Rodríguez; Gerard Valentín, Juanjo, Fabricio, Chapela; Víctor Moreno, Enric Gallego.

Cádiz: Ezkieta; Díaz, Castro, Manu Fernández, Arribas; Doué, Jandro, Vázquez, Ontiveros, Cordero; y García Pascual.

Árbitro: Olatz Rivera (C. Vasco).

Estadio: Heliodoro Rodríguez López, de Santa Cruz.

Hora: 18.30 hora peninsular (17.30 hora insular). EFE

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