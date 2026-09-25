Espana agencias

Ejecutado el desahucio de una familia con dos niños en Vitoria de su casa durante 14 años

Guardar

Vitoria, 25 sep (EFE).- Driss, Sanae y sus dos hijos menores pasarán la noche en una pensión de Vitoria después de que este viernes se haya ejecutado el desahucio de la casa en la que han vivido en alquiler durante los últimos 14 años.

En apenas una hora la comitiva judicial escoltada por ertzainas y policías locales ha llevado a cabo el desahucio de esta familia, que ha estado arropada en todo momento por alrededor de trescientas personas convocadas por el Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi, entre ellas vecinos del casco histórico de la ciudad en la que se ubica la vivienda.

PUBLICIDAD

El desalojo se ha llevado a cabo protegido por un amplio despliegue de la Ertzaintza que ha acordonado la calle en la que se sitúa la vivienda, y ante los gritos de los congregados en contra del desahucio y también contra la labor de los agentes policiales.

Antes de que las dotaciones abandonasen la zona se han vivido momento de tensión entre gritos del 'alde hemendik' (fuera de aquí) contra las patrullas policiales.

PUBLICIDAD

Driss ha agradecido el apoyo de vecinos y amigos acompañado de su esposa, Sanae. Visiblemente afectados por tener que abandonar el piso en el que han residido con sus hijos de 8 y 10 años durante más de una década. Han reconocido que tanto ellos como los niños "están mal".

Esta noche la pasarán en el recurso urgente y temporal que les ha facilitado el Ayuntamiento de Vitoria tras la evaluación de la situación por parte de los servicios sociales de base y en el que podrán quedarse, en principio solo una semana.

"Todavía no sabemos qué vamos a hacer. No tenemos una casa de protección ni nada de nada", ha explicado en declaraciones a los periodistas Driss, quien ha calificado lo ocurrido como "una vergüenza".

Ha asegurado que ha pagado todos y cada uno de los recibos de alquiler y que puede demostrarlo. Preguntado por las razones del desahucio ha respondido que "el propietario quería recuperar el piso y el juzgado le ha dado la razón".

Representantes del Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi (Vivir en el barrio), que ha acompañado a Driss y Sanae desde el principio han explicado que la familia lleva viviendo en el piso 14 años, durante los que han pagado un total de 75.600 euros al propietario.

Alegan que el procedimiento comenzó cuando el dueño, un particular residente en Vitoria, se negó a aceptar la solicitud de sus inquilinos a abonar los gastos mediante transferencia bancaria, para que quedase constancia de los mismos.

La petición de la familia se llevó a cabo en 2021 y tras el rechazo del propietario a acceder a la misma en enero de 2022 recibió la orden de abandonar el piso.

El Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi relata que tras varias moratorias la sentencia definitiva fijó el desahucio para el 9 de julio, pero se logró posponer el desalojo hasta hoy gracias a un informe que ratifica la situación de vulnerabilidad de la familia.

Ha señalado que la familia ha tratado de encontrar un alquiler asequible en Vitoria, pero no ha logrado este propósito en una ciudad en la que ha recordado que el alquiler mensual ronda los 1.200 euros de media

El Sindicato de Vivienda Auzoan Bizi pone ha puesto el foco en los dos niños y ha subrayado la presión a la que están sujetos y el riesgo que para su salud y su proceso de aprendizaje que implica. "El derecho a la educación no puede garantizarse si no se garantiza el derecho a la vivienda", ha concluido. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”

Las críticas también llegan a la difunta Isabel II, a quien reprochó no haberse puesto en contacto con ella tras la muerte de su hija

Salen a la luz los diarios de la madre de Lady Di y revela su distancia con el rey Carlos III: “Esa puerta está cerrada, me sentí libre cuando me alejé de ese grupo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 25 septiembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 25 septiembre

El autor acusado de escribir con IA la ‘novela del año’ en Francia se queda sin optar al premio Goncourt

La institución francesa ha excluido la obra de Thélyson Orélien de su primera selección después de que varios análisis apuntaran a que usó inteligencia artificial para escribir su novela

El autor acusado de escribir con IA la ‘novela del año’ en Francia se queda sin optar al premio Goncourt

Un tesoro romano de más de 900 piezas permaneció oculto bajo un campo agrícola durante casi 2.000 años

Un aficionado recuperó casi mil monedas cuyo valor equivale a seis años de trabajo de un legionario romano

Un tesoro romano de más de 900 piezas permaneció oculto bajo un campo agrícola durante casi 2.000 años

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Un “dron kamikaze ruso” impacta contra un vehículo en el que viajaban varios periodistas en Ucrania, entre ellos un español

Reino Unido ofrece datos del frente ucraniano a empresas para crear enjambres de drones: “Es un acceso único a información real del campo de batalla”

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

ECONOMÍA

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

Las familias españolas gastan 340 euros más en el supermercado que hace año: la compra se encarece hasta los 6.600 euros anuales

El gasto en pensiones crecerá casi el doble de lo que estima el Gobierno hasta 2050, según Fedea

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

DEPORTES

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

Un luchador de UFC carga contra Topuria por poner en entredicho la seguridad de los guantes de Gaethje: “Ilia es un mal perdedor”

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”