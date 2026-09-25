Detenido un septuagenario como presunto autor de cinco incendios en Trasmiras (Ourense)

Ourense, 25 sep (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 74 años como presunto autor de cinco incendios forestales registrados en el municipio ourensano de Trasmiras, en los cuales se quemaron siete hectáreas.
Según ha informado la Comandancia de Ourense, el equipo de investigación de la Guardia Civil arrestó al hombre, vecino de Calvos de Randín, a las 23:30 horas de ayer como presunto autor de varios delitos de incendio forestal.
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Los cinco incendios registrados en la madrugada del 24 de septiembre quemaron siete hectáreas. EFE
lrt/am/crf
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