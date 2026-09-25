Brasil domina clasificaciones, con España segunda en la femenina y tercera en masculina

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Madrid, 25 sep (EFE).- La FIFA actualizó este viernes las clasificaciones de fútbol sala masculina y femenina, que se mantienen sin cambios en sus diez primeros puestos, lideradas ambas por Brasil, con España en segunda posición en la femenina y en tercer lugar en la masculina.

La selección brasileña comanda esta última tabla con 1684.97 puntos, por delante de Portugal (1575.32) y de España (1574.39) -vigente campeona de Europa-, que empezarán el mes que viene a disputar la fase de clasificación para estar entre los 29 equipos que jugarán el Mundial de 2028.

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La cuarta posición es para Argentina (1513.38), delante de Irán (1507.71) que completa el "top 5".

En la clasificación femenina, también Brasil encabeza la tabla con 1514.38 puntos, seguida de España (1416.52), Portugal (1381.32), Argentina (1268.75) e Italia (1242.66).

El principal movimiento ascendente en la tabla masculina lo protagonizó Zambia, que subió 4 y se situó en el puesto 82. la selección de Vietnam fue la que más puntos obtuvo (19.5) para subir dos puestos y entrar entre las 20 mejores.

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En la tabla femenina el mayor ascenso fue el de la selección de Croacia, que escaló 3 posiciones hasta colocarse en el puesto 32 y las croatas también fueron las que más puntos acumularon durante el último periodo registrado, desde el pasado mayo, con 15.6. EFE