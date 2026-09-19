Torró: Feijóo es un mal virus que ha infectado la política española y a sus dirigentes

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Alicante, 19 sep (EFE).- La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "un mal virus que ha infectado no solo la política española, sino también a sus dirigentes", en cuestiones como la crisis de Ceuta o la ley de nietos.

Durante su intervención en la conferencia política de los socialistas valencianos, que se celebra este fin de semana en Alicante, Torró ha reivindicado "una oposición seria" y "con sentido de Estado" que "si no quiere colaborar, al menos, no lo haga todo más difícil".

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Ha defendido que el Gobierno "está en buscar una solución a cada problema", mientras los populares están "en poner un problema a cada solución" y en lugar de ver personas que necesitan ayuda "las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para cargar contra el Gobierno".

Ha destacado que Ceuta "es una muestra más de ello", donde el Gobierno de Pedro Sánchez "ha puesto todos los recursos del Estado para atender la crisis" y se ha preguntado qué ha hecho el PP por los ceutís o los migrantes.

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"Se han dedicado y se dedican a torpedear todas las iniciativas del Gobierno, aunque con ello perjudiquen a los ciudadanos", ha criticado, y ha señalado que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, "siguiendo órdenes de Feijóo, ha pasado de tirar del carro junto al Gobierno, como había hecho en otras ocasiones, a ponerle palos en las ruedas".

Según Torró, "para saber por qué Ceuta se niega a que los menores sean trasladados a la Península y se acelere así la vuelta a la normalidad, hay que preguntarle a Vivas, pero para saber por qué Vivas y el PP han decidido competir con la ultraderecha de Vox, y han abandonado los intereses de los ceutíes para mirar por los suyos, hay que preguntarle a Feijóo".

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En su intervención, la secretaria de Organización del PSOE también se ha referido a la conocida como ley de nietos, para asegurar que el peligro "no ha sido ni es ni podrá ser nunca votar. El peligro es que peligre el voto" pues eso es "una amenaza directa a nuestra democracia", ha aseverado.

Ha reprochado a Feijóo que cuando "recorría Argentina como el Che Guevara no le parecía tan mal que votaran los nietos", pero ha señalado que más allá de la hipocresía del PP "lo grave es que ahora esté sembrando dudas sobre nuestro sistema electoral, y haya arrastrado al Tribunal Supremo en su cruzada contra el derecho al voto de miles de personas".

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Para Torró, "lo que se esconde tras la cortina de humo del pucherazo es su nostalgia por los tiempos más oscuros de nuestro país", y ha exigido al Tribunal Supremo "celeridad para resolver cuanto antes" esta cuestión porque "no hay nada que celebrar en que miles de españoles vean cercenado su derecho a voto".

"Ahora más que nunca es necesario que defendamos la democracia de quienes buscan derribarla. Defenderla ampliando derechos, consolidando los ya conquistados, asegurando la justicia social y la igualdad de oportunidades", ha reivindicado. EFE

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(foto)(vídeo)