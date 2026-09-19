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La Audiencia Nacional admite el recurso del SUP contra el dispositivo de migrantes en el puerto de Ceuta

18/09/2026 Los Cuerpos de Seguridad del Estado organizan a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
18/09/2026 Los Cuerpos de Seguridad del Estado organizan a los migrantes para su traslado al Puerto de Ceuta POLITICA Gabriela Sardá Núñez - Europa Press
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La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la resolución del Ministerio de Transportes que autorizó la instalación del dispositivo de acogida de migrantes en el puerto de Ceuta, según ha informado la organización sindical en un comunicado este sábado.

El sindicato de la Policía Nacional ha señalado que el tribunal ha requerido además a Transportes la remisión del expediente administrativo "en un plazo improrrogable de veinte días", lo que abre la puerta a que continúe el procedimiento judicial ordinario tras la denegación anterior de medidas cautelares.

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La admisión del recurso principal se ha producido después de que la Audiencia denegara la medida cautelarísima solicitada por el SUP para suspender la instalación del campamento. La organización ha remarcado que fue la propia Autoridad Portuaria de Ceuta la que inicialmente rechazó esta ubicación "por considerarla incompatible con la normal explotación del puerto", lo que en opinión del sindicato evidencia las reservas iniciales sobre la idoneidad de la localización elegida.

La organización sindical apostilla que posteriormente Puertos del Estado informó favorablemente por razones de interés general, aunque reconoció que "el dispositivo podría incrementar determinados riesgos para la infraestructura portuaria, las instalaciones críticas y sensibles y la propia operativa del Puerto".

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También apuntan que la resolución de Transportes ha contemplado incluso "solicitar a Interior los medios necesarios para reforzar la seguridad", lo que a juicio del SUP reconoce "implícitamente" los riesgos potenciales que conlleva la instalación del campamento en una zona portuaria de "especial sensibilidad".

Ahora que el campamento está operativo, el SUP ha aseverado que "exigirá conocer y fiscalizar las evaluaciones de riesgos, protocolos, efectivos y medios previstos para garantizar la seguridad de los policías destinados en un entorno especialmente sensible como el puerto de Ceuta".

"Nuestra obligación como sindicato no es esperar a que ocurra un incidente para lamentarlo, sino anticiparnos al riesgo y proteger a nuestros compañeros", ha enfatizado el SUP, que avisa que aunque la cautelarísima ha terminado, el recurso judicial y su labor sindical de prevención continúan.

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