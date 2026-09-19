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ERC llama a poner el derecho a decidir "en el centro del debate" tras el pacto de Cardiff

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Barcelona, 19 sep (EFE).- La adjunta a la presidencia de ERC, Diana Riba, ha llamado este sábado a poner el derecho a decidir "en el centro del debate" en Cataluña y España y a "recoger el guante" del pacto de Cardiff, firmado por los independentistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para promover su autodeterminación.

Los líderes del Partido Nacional Escocés (SNP), el galés Plaid Cymru y el Sinn Féin norirlandés -que gobiernan en sus respectivos territorios- firmaron el pasado lunes en Cardiff, la capital de Gales, un memorando en el que reclaman su derecho a la autodeterminación.

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En su discurso en el Consejo Nacional de ERC, Riba ha celebrado el acuerdo y ha considerado que es una muestra de que "el derecho a decidir es un debate europeo de presente y de futuro".

"Los colegas del norte han abierto un camino para relanzar el soberanismo progresista y nosotros, como Esquerra, tenemos la obligación histórica de coger este guante y poner toda la fuerza del partido y del país para volver a poner la emancipación nacional y la justicia social en el centro del debate", ha enfatizado.

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Riba, que ha explicado que ERC está en contacto con estas tres formaciones para conocer cómo evoluciona el acuerdo, ha llamado a no quedarse en el aprendizaje de este proceso y replicarlo.

"Esta alianza de las fuerzas soberanistas también es más necesaria que nunca en los Países Catalanes, Euskal Herria y Galicia, cada nación con su idiosincrasia, pero con horizontes compartidos", ha subrayado.

Según la dirigente de Esquerra, este memorando de Cardiff es "un brote verde" en un contexto de "sequía democrática", marcado por un cambio de era en el que proliferan "el miedo, las incertidumbres y la inseguridad y aquellos que saben convertir estos sentimientos en un arma política".

"Ante este escenario, no nos tenemos que acobardar ni dejar de trabajar, incluso cuando el viento sopla fuerte en contra", ha argumentado Riba, que ha sostenido que "Escocia, Gales e Irlanda demuestran que se puede gobernar, mejorar la vida de la gente, construir mayorías y preparar el país para decidir libremente su futuro". EFE

(foto)

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