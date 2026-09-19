El Unicaja cierra la pretemporada en Santiago ante el recién ascendido Obradoiro

Guardar

Málaga, 19 sep (EFE).- El Unicaja concluye este domingo los partidos amistosos de pretemporada con la disputa del Trofeo Xacobeo (12.30 horas) frente al Monbus Obradoiro, equipo que regresa esta campaña a la Liga Endesa, en el pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

En los cinco partidos de preparación disputados hasta ahora por los malagueños, el conjunto entrenado por Txus Vidorreta ha logrado cuatro victorias, ante Melilla (67-105), Insolac Caja 87 (86-61) en la final de la Copa de Andalucía, La Laguna Tenerife (80-76) y UCAM Murcia (74-69), y encajado una derrota, contra el Real Madrid (74-113) en el torneo Costa del Sol.

PUBLICIDAD

Su rival en el Trofeo Xacobeo también ha jugado cinco partidos esta pretemporada, con un balance de tres victorias frente al Leyma Coruña, Asisa Joventut y Alba Berlín, y dos derrotas contra Río Breogán y Valencia Basket.

Para esta nueva aventura en la Liga Endesa, el Monbus Obradoiro seguirá dirigido por el técnico Diego Epifanio, con quien logró el ansiado ascenso, y junto a él seguirán formando parte del cuadro gallego el base Olle Lundqvist; los escoltas Alex Barcello, Diogo Brito y Sergio Quintela; el alero Yunio Barrueta; el ala-pívot Alejandro Galán; y el pívot Felipe dos Anjos.

PUBLICIDAD

A ellos se les suman como nuevas incorporaciones el base Brandon Childress, el escolta Caleb Agada, el alero Leo Meindl, los ala-pívots Efe Abogidi y Alonso Faure, y el pívot Joel Soriano.

Sólo un jugador actual del Unicaja Málaga ha militado con anterioridad en el conjunto compostelano, el alero bosnio Nihad Djedovic, quien lo hizo en la temporada 2009-10 en calidad de cedido por el Barça.

PUBLICIDAD

Históricamente los dos equipos se han enfrentado en 29 ocasiones en la Liga Endesa, con un balance positivo para el Unicaja de 22 triunfos y 7 derrotas. En la última vez que ambos se cruzaron, en febrero de 2024, el conjunto malagueño se impuso por 78-90.

El Unicaja contará para esta visita a Santiago con los mismos jugadores con los que ha afrontado los últimos duelos de pretemporada, ya que tanto el pívot senegalés Yannick Nzosa como el escolta estadounidense Tyler Kalinoski continúan en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. EFE

PUBLICIDAD

jrl/cc/og