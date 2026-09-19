Espana agencias

El Unicaja cierra la pretemporada en Santiago ante el recién ascendido Obradoiro

Guardar

Málaga, 19 sep (EFE).- El Unicaja concluye este domingo los partidos amistosos de pretemporada con la disputa del Trofeo Xacobeo (12.30 horas) frente al Monbus Obradoiro, equipo que regresa esta campaña a la Liga Endesa, en el pabellón Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela.

En los cinco partidos de preparación disputados hasta ahora por los malagueños, el conjunto entrenado por Txus Vidorreta ha logrado cuatro victorias, ante Melilla (67-105), Insolac Caja 87 (86-61) en la final de la Copa de Andalucía, La Laguna Tenerife (80-76) y UCAM Murcia (74-69), y encajado una derrota, contra el Real Madrid (74-113) en el torneo Costa del Sol.

PUBLICIDAD

Su rival en el Trofeo Xacobeo también ha jugado cinco partidos esta pretemporada, con un balance de tres victorias frente al Leyma Coruña, Asisa Joventut y Alba Berlín, y dos derrotas contra Río Breogán y Valencia Basket.

Para esta nueva aventura en la Liga Endesa, el Monbus Obradoiro seguirá dirigido por el técnico Diego Epifanio, con quien logró el ansiado ascenso, y junto a él seguirán formando parte del cuadro gallego el base Olle Lundqvist; los escoltas Alex Barcello, Diogo Brito y Sergio Quintela; el alero Yunio Barrueta; el ala-pívot Alejandro Galán; y el pívot Felipe dos Anjos.

PUBLICIDAD

A ellos se les suman como nuevas incorporaciones el base Brandon Childress, el escolta Caleb Agada, el alero Leo Meindl, los ala-pívots Efe Abogidi y Alonso Faure, y el pívot Joel Soriano.

Sólo un jugador actual del Unicaja Málaga ha militado con anterioridad en el conjunto compostelano, el alero bosnio Nihad Djedovic, quien lo hizo en la temporada 2009-10 en calidad de cedido por el Barça.

Históricamente los dos equipos se han enfrentado en 29 ocasiones en la Liga Endesa, con un balance positivo para el Unicaja de 22 triunfos y 7 derrotas. En la última vez que ambos se cruzaron, en febrero de 2024, el conjunto malagueño se impuso por 78-90.

El Unicaja contará para esta visita a Santiago con los mismos jugadores con los que ha afrontado los últimos duelos de pretemporada, ya que tanto el pívot senegalés Yannick Nzosa como el escolta estadounidense Tyler Kalinoski continúan en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. EFE

jrl/cc/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chófer que contrató Jonathan Andic en Quito avala la versión de que le robaron el móvil: asegura que le acompañó a comprar uno nuevo

El acusado por la muerte del empresario Isak Andic aseguró que su teléfono había sido sustraído, por lo que no era posible analizarlo para reconstruir sus llamadas y mensajes

El chófer que contrató Jonathan Andic en Quito avala la versión de que le robaron el móvil: asegura que le acompañó a comprar uno nuevo

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

El grupo parlamentario reclama que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y ponga fin a lo que considera “desacato parlamentario”

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Las heridas del volcán de La Palma siguen abiertas cinco años después: la isla trata de volver a la normalidad tras la erupción de 2021

Muchas familias que perdieron su casa bajo la lava y la ceniza continúan instaladas en viviendas contenedores, mientras el turismo busca nuevos reclamos asociados al Tajogaite

Las heridas del volcán de La Palma siguen abiertas cinco años después: la isla trata de volver a la normalidad tras la erupción de 2021

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

El cambio también afecta a los conductores de vehículos de mercancías y los profesores de autoescuela

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante

La residencia combina arquitectura contemporánea, vestigios romanos y grandes extensiones de terreno privado

La villa de Sophia Loren y Carlo Ponti en la Vía Apia Antigua de Roma vuelve a estar a la venta: tiene una gruta de la época romana, pero la cifra es exorbitante
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

El PP reactiva en el Senado la solicitud para que los ministros Marlaska, Albares y Robles comparezcan para “dar explicaciones” sobre Ceuta tras el “plantón” de agosto

Entra en vigor: a partir del 1 de octubre, la DGT pondrá fin a una excepción histórica y obligará a los taxistas a ponerse el cinturón

La Justicia ordena a una pareja divorciada repartir más de 52.000 euros procedentes de alquileres y una pensión cobrados durante el matrimonio

La Justicia niega la nacionalidad española a una mujer colombiana que aprobó el examen del Instituto Cervantes, pero no acreditó su origen sefardí

El Boeing que casi acaba en desastre en Múnich: dos caídas de velocidad, cuatro neumáticos dañados y ningún herido

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El Tribunal Supremo pone fin a la ‘guerra cuqui’: la justicia vuelve a dar la razón a Ale-Hop frente a Mr. Wonderful y descarta la competencia desleal

El precio del maíz se hunde y deja a los agricultores vendiendo a pérdidas en una campaña marcada por la sequía: “No vamos a cubrir los gastos”

España pisa el acelerador del coche eléctrico: las ventas se disparan al bajar los precios, pero la escasa red de recarga ralentiza su avance

Las pensiones de Islandia son las más sostenibles del mundo: se financian con impuestos, fondos obligatorios e incentivos fiscales al ahorro

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Francia a cambio de trabajar cinco horas al día y no fumar

DEPORTES

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

La camiseta ‘cortada’ de Ceuta pone en el ojo del huracán a Mbappé y Vinícius: “Apoyar algo no significa ir en contra de otra cosa”

Lamine Yamal en ‘Universo Valdano’: “Para otro jugador, con mi rendimiento hubiera sido un gran Mundial, pero no para mí”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”