El chófer de Andic en Quito apuntala ante Mossos su versión de que le robaron el móvil

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Barcelona, 19 sep (EFE).- Un chófer al que Jonathan Andic contrató para su viaje relámpago a Quito en marzo de 2025 declaró a los Mossos d'Esquadra que había acompañado al hijo del fundador de Mango a comprar un móvil nuevo porque le habían robado el suyo la mañana siguiente a su llegada.

Así lo recogen los Mossos d'Esquadra en el informe que entregaron a la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga a Jonathan Andic por la muerte de su padre en una excursión en Montserrat, quien pidió a la policía catalana que indagaran los datos de los vuelos y las rutinas del viaje del hijo del empresario a Quito, donde asegura que le sustrajeron el móvil.

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La jueza de instrucción ve sospechosa la desaparición en "extrañas circunstancias" del móvil de Andic en su viaje relámpago los días 24 y 26 de marzo de 2025, cuando había trascendido que estaba siendo investigado por la muerte de su padre, lo que impidió reconstruir las llamadas y mensajes anteriores a esa fecha.

El objetivo del viaje, según ha informado 'El País', era la publicación de un libro sobre el método que utilizaba la psicoterapeuta de los Andic, Julia L., un proyecto editorial que fuentes de la defensa mantienen que había impulsado el empresario fallecido.

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En el marco de su investigación, la policía catalana contactó el pasado 28 de julio telefónicamente con el chófer que Andic contrató para sus desplazamientos en Quito, quien actualmente reside en Madrid, según el informe policial, adelantado por 'El Nacional' y al que ha tenido acceso EFE.

El conductor explicó a los investigadores que había recogido a Jonathan Andic en el aeropuerto de Quito la tarde del 24 de marzo, después de que este le llamara para que lo trasladara a un hotel situado en el centro histórico de la ciudad.

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Tras dejarlo en el hotel, permaneció en el exterior del establecimiento por si el investigado necesitaba otro servicio de transporte, pero Jonathan Andic no volvió a salir ese día.

Antes de las 9 del día siguiente, 25 de marzo, el conductor recibió otra llamada del hijo del fundador de Mango para que lo recogiera en el hotel. Cuando llegó, el personal del centro le comunicó que Jonathan había salido.

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Al cabo de un rato, añadió el conductor a los Mossos, el hijo del fundador de Mango le dijo que le habían robado el móvil y le pidió que lo llevara a comprarse otro nuevo. Así lo hizo: Jonathan adquirió otro teléfono y una tarjeta SIM y regresaron al hotel.

El conductor esperó una hora frente al establecimiento para llevar a Jonathan al aeropuerto. Antes de despedirse, el hijo del empresario le dijo que el teléfono no funcionaba y que no había podido hacer ninguna llamada.

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El informe de los Mossos d'Esquadra recoge las llamadas que Andic hizo con su móvil en Quito, antes de la supuesta sustracción, así como sus movimientos bancarios, lo que deja fuera de duda que el hijo del empresario viajó a Ecuador y utilizó el teléfono después desaparecido. EFE