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Vox exige en el Congreso "presencia permanente" de las Fuerzas Armadas en Ceuta y Melilla para "blindar" las fronteras

08/09/2026 Varios militares, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). El rey Felipe VI mantuvo el lunes una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y autoridades militares para analizar la situación de Ceuta desde el prisma de la defensa, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. Según ha informado Casa Real a través de su perfil en la red social 'X', en la reunión también participaron el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, el comandante general de Ceuta, Luis Fernández Herrero, y los mandos operativos. POLITICA Marcos Moreno - Europa Press
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Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso para instaurar la "presencia permanente" de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las fronteras de Ceuta y Melilla y, así, "blindarlas".

La proposición no de ley, presentada para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa del Congreso, denuncia que ambas ciudades "necesitan ser defendidas" y que, por su situación geográfica, requieren "una política de Estado que garantice la soberanía de España, su integridad territorial y la protección eficaz de sus fronteras".

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En este sentido, Vox señala que Ceuta y Melilla no pueden seguir dependiendo "únicamente de refuerzos coyunturales", sino que deben disponer de "capacidades estables, suficientes, coordinadas y susceptibles de intensificarse cuando la situación lo requiera".

"Queremos la presencia permanente de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional", ha trasladado la diputada de Vox Blanca Armario en un vídeo remitido por la formación.

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REFUERZO EN TIERRA, MAR Y AIRE

Por ello, la iniciativa plantea un refuerzo por ámbitos. En el terrestre, propone reforzar la Comandancia General de Ceuta, la de Melilla y el Mando Operativo Terrestre, con especial atención a "la vigilancia, la alerta temprana y la capacidad de reacción", e incrementar los efectivos hasta las dotaciones necesarias para su plena operatividad.

En el marítimo, plantea fortalecer las Comandancias Navales de Ceuta y Melilla "potenciando su papel en la inteligencia marítima local" y mejorar la coordinación con organismos como el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima; así como mantener y reforzar la presencia y capacidad de actuación de la Armada en la zona.

Y en el aéreo, reclama "sensores suficientes y protegidos, integración avanzada de los datos y capacidades adecuadas de detección, identificación y respuesta" para la vigilancia y defensa del espacio aéreo del Estrecho y el mar de Alborán, así como el refuerzo del Mando Operativo Aéreo.

Asimismo, en materia de inteligencia, exige garantizar al Estado Mayor de la Defensa, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía los medios humanos, técnicos y tecnológicos necesarios.

RECONOCIMIENTO DEL RIESGO

En el texto, Vox insta al Gobierno a adoptar veinte medidas, entre las que destacan "rendir homenaje, reconocimiento y agradecimiento permanente a quienes desempeñan sus cometidos en condiciones de riesgo, peligrosidad, penosidad o especial exigencia"; y reconocer a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas como profesiones de riesgo.

"Requerimos el reconocimiento de su profesión de riesgo, con su apoyo psicológico, con todos sus complementos económicos", ha abundado Armario.

La formación de Santiago Abascal insiste en que la seguridad de las fronteras exige también "consolidar" las medidas estructurales de refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla, con más medios humanos y materiales, mejores infraestructuras estratégicas y sistemas tecnológicos de vigilancia, identificación y protección de los perímetros.

Incide en que este refuerzo tenga "carácter permanente", pueda "intensificarse en función del riesgo y de la presión fronteriza", y se acompañe de "protocolos específicos ante entradas masivas" y de "seguridad jurídica para los agentes actuantes".

MEJORA DE CONDICIONES A LOS MILITARES

Asimismo, reclaman dotar a los militares desplegados en Ceuta y Melilla de "protección inmediata frente a ataques y agresiones, directrices claras, protocolos de autoprotección y suficiente cobertura jurídica" y garantizarles de descansos y relevos "suficientes", equipos de protección, medidas sanitarias y apoyo psicológico, una compensación económica "adecuada", la restitución de los permisos suspendidos y el resarcimiento de los gastos acreditados derivados de su suspensión.

También, extender los sistemas tecnológicos de vigilancia, identificación y protección de los perímetros fronterizos, entre otras medidas, y fortalecer los servicios de filiación e identificación a fin de agilizar los trámites de devolución, expulsión o retorno.

"Es necesario devolver todos los invasores que entraron el pasado mes de julio, a todos sin excepción. Ceuta y Melilla son españolas y, por lo tanto, desde Vox no vamos a consentir que se ceda nuestra soberanía nacional ni un solo centímetro", ha sentenciado la diputada gaditana.

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EuropaPress

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