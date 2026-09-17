Puente: "el viajero está perdiendo la confianza en el servicio ferroviario, es evidente"

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Madrid, 17 sep (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este jueves que el viajero está perdiendo la confianza en el servicio ferroviario y que éste ha sido un año "horrible" tras los accidentes, pero ha destacado que el sistema español es uno de los más fiables de Europa en cuanto puntualidad.

"Sí que está perdiendo confianza, es evidente, yo esto no lo voy a negar, no porque además nosotros lo sabemos", ha afirmado el ministro en una entrevista en TVE 1.

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Sin embargo, ha apuntado que, "con todos los problemas que tenemos", España es en este momento el segundo país con mejor ratio de puntualidad de la Unión Europea, superando a Alemania y Francia.

"Si vamos a Francia, si vamos a Alemania o a Italia, que son los tres países cuyo sistemas ferroviarios son más equiparables al nuestro en tamaño, nos daremos cuenta de que lo que nosotros consideramos excepcional es lo habitual en otros", ha recalcado.

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Ha lamentado además que ha sido un año "horrible" con el accidente de Adamuz (Córdoba) y el de Gelida (Barcelona), con 47 víctimas mortales en total, y que eso ha puesto "patas arriba" muchas cosas y que están tratando de rehacerse.

Sin embargo, ha insistido en que el sistema ferroviario español es uno de los mejores en cuanto a fiabilidad y puntualidad de Europa, según dicen los propios informes de la Unión Europea.

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Además, ha apuntado que la red española está dentro de los márgenes que tiene de capacidad y que no es una red tensionada y que hay mucha más densidad de tráfico en Francia por kilómetro que en España.

"Yo sé que diciendo esto pues tiro piedras contra mi tejado porque, de alguna manera, la densidad de tráfico no justifica las incidencias", ha indicado Puente, que ha recordado que nosotros hemos pasado de una densidad de tráfico relativamente baja a una densidad de tráfico más alta, soportable y que se puede asumir.

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Tras las lluvias registradas en el este peninsular, Puente ha explicado que en el ámbito ferroviario hay problemas en la C3 en Valencia por las lluvias y problemas en los servicios de media distancia en Cataluña porque un taller se ha inundado y no hay posibilidad de sacar el material, lo que obliga a suspender algunos servicios.

Aunque no tiene relación con las lluvias, Puente ha añadido que también hay un problema en este momento en Málaga con un enclavamiento que les ha impedido prestar algunos servicios de la línea Málaga-Sevilla y que Hitachi está intentando resolverlo. EFE

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