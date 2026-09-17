Puente carga contra Vivas: "No ha cooperado con el Gobierno en ningún momento"

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Madrid, 17 sep (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha acusado este jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de defender a la ciudad autónoma "de boquilla" y ha asegurado que no ha cooperado con el Gobierno en "ningún momento" para solucionar la crisis por la entrada masiva de inmigrantes en julio.

Puente ha cargado así contra Vivas en una entrevista en TVE al ser preguntado por el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y él, especialmente a raíz de la decisión de este miércoles de la Audiencia Nacional de suspender la instalación de un campamento en el puerto de Ceuta para acoger a inmigrantes.

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El ministro, que fue quien dio la orden de habilitar dos parcelas en el puerto para el campamento, ha asegurado que se llegó a un acuerdo con el Gobierno ceutí para ello y que la decisión no fue apresurada ni imprudente, sino "plenamente informada".

Pero tres días después de acordarla, según ha relatado, Vivas convocó un consejo extraordinario del puerto "y allí, utilizando su mayoría, vota en contra de la cesión de las parcelas".

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Tras esta "maniobra de profunda deslealtad", ha continuado, el Gobierno aplicó el artículo 733 de la ley de puertos y ordenó la cesión al Ministerio de Migraciones para el campamento.

"Y ayer nos encontramos con esta sorpresa (la suspensión), 24 horas antes de que fuéramos a trasladar a los inmigrantes", ha subrayado el ministro, quien espera que la Audiencia Nacional levante en breve la suspensión cautelar y permita el traslado, porque las alternativas al puerto son "muy limitadas".

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Se deja al Gobierno prácticamente en un "callejón sin salida", "hay gente que quiere que hagamos magia", ha dicho.

Puente cree que el Gobierno ha mantenido con Vivas un "exceso de prudencia" y "cierta ingenuidad", ya que "más allá de su turné por televisiones y esa defensa de Ceuta de boquilla, la realidad es que el señor Vivas no ha colaborado con el Gobierno de España en ningún momento", ha dicho.

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Según el ministro, el Gobierno está luchando contra un "montón de agentes" que quieren que la crisis se "enquiste" y ha apuntado directamente al PP, al que ha acusado de estar poniendo "palos constantemente en las ruedas".

Este jueves también ha criticado al presidente ceutí el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha dicho en la SER que últimamente le ve más "en clave electoral" que intentando "aliviar" la carga que está soportando su ciudad.

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López ha asegurado que el Gobierno "está volcado" con la ciudad y que su "prioridad absoluta" es devolver a los menores no acompañados a sus familias y, en este sentido, ha insistido en la falta colaboración de las comunidades del PP.

Para el ministro hay dos tipos de personas: "Los que se ponen a remar y ayudar más allá de lo que les corresponda y quienes solo buscan poner palos en las rueda". EFE

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