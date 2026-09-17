Memorial de Srebrenica denuncia ante la UEFA glorificación de Mladic en derbi de Belgrado

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Zagreb, 17 sep (EFE).- El Centro Memorial de Srebrenica denunció este jueves ante la UEFA a la Federación Serbia de Fútbol por no sancionar a los dos principales clubes del país, Estrella Roja y Partizan, después de que glorificaran durante un reciente derbi al criminal de guerra Ratko Mladic -recientemente fallecido- y el genocidio que cometió.

El memorial señala que la Federación no castigó a ambos clubes por lo ocurrido en el derbi del 6 de septiembre, pese a que le había pedido que actuara, señala un comunicado difundido por la agencia federal bosnia Fena.

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Mladic, condenado a cadena perpetua por genocidio por la masacre de Srebrenica, en la que fueron asesinados más de 8.000 hombres y niños bosniomusulmanes, así como por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, murió a finales de agosto cuando cumplía prisión en La Haya y fue enterrado con honores militares en Belgrado a principios de mes.

La de Srebrenica es la peor matanza en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, pero entre muchos serbios y serbobosnios se considera a Mladic un héroe.

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El memorial sostiene que la Federación serbia estaba obligada a examinar lo ocurrido de acuerdo con las disposiciones contra la discriminación de su propio reglamento disciplinario y con las normas de la UEFA.

Ante la falta de medidas, el Centro Memorial pide ahora a la UEFA que investigue si la Federación Serbia actuó de forma inadecuada ante un caso grave de comportamiento discriminatorio y si con ello incumplió sus obligaciones como miembro del organismo europeo.

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Las imágenes del principal duelo del fútbol serbio mostraron a jugadores y aficionados guardando un minuto de silencio por Mladic y en las gradas se desplegó una enorme pancarta con su rostro y el mensaje '¡Dirección a Potocari!', en alusión a unas palabras que dijo el militar antes de poner rumbo a esa localidad bosnia donde fueron asesinados miles de bosniomusulmanes.

Durante el encuentro los aficionados corearon en numerosas ocasiones el nombre de Mladic.

Poco antes de ese derbi, a comienzos de septiembre, la UEFA había multado al Estrella Roja con 90.000 euros debido a que sus aficionados corearon el nombre de Ratko Mladic durante el partido de clasificación para la Liga Europa contra el Viktoria Plzen, disputado el 27 de agosto de 2026 en la República Checa, y desplegaron una pancarta con el mensaje "General, gloria eterna y gracias". EFE

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