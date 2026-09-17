Madrid mantendrá en venta el ático de Chamberí tras no recibir ofertas en su licitación

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(Actualiza la noticia NA4271 con el anuncio de que el ático se mantendrá a la venta)

Madrid, 17 sep (EFE).- La Comunidad de Madrid mantendrá a la venta el ático de Chamberí que compró en abril por 6,3 millones de euros a través de un procedimiento abierto de adjudicación, después de que la primera licitación para venderlo haya quedado desierta al no recibirse ofertas.

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"Hoy mismo se han celebrado las mesas técnicas y mañana celebraremos un consejo de Administración para mantener a la venta este inmueble", ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local -y máximo responsable de Planifica Madrid, empresa pública que ejecutó la operación-, Miguel Ángel García Martín, en su comparecencia en el pleno de la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la operación.

Según consta en el acta de la reunión de la Mesa de Contratación que ha tenido lugar a las 14:00 horas de este jueves dispone "elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo".

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El acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas estaba previsto ayer, pero se aplazó a este jueves a última hora por "motivos organizativos".

García Martín ha anunciado igualmente que en octubre se reunirá el Consejo de Administración de Planifica Madrid para elevar a la Junta General de Accionistas la aprobación de un reparto de dividendos a cuenta a favor de la Comunidad de Madrid.

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Serán 20 millones de euros "para seguir con las labores de reconstrucción" de la sierra oeste y 2,9 millones para que la Agencia de Vivienda Social "pueda atender las necesidades de las personas más vulnerables que han perdido su vivienda habitual en los incendios".

El ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, fue comprado en abril por 6,3 millones de euros, según el Ejecutivo autonómico para hacer frente a las necesidades de espacio provocadas por la próxima reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional.

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La Comunidad de Madrid decidió vender el inmueble un día después de que 'El País' destapara la operación y afirmó que destinará los fondos obtenidos a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio de este verano. El ático tiene un precio de salida de 6.694.201 euros. EFE