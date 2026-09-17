Los discos de la semana: Miley Cyrus vuela de nuevo ligera de peso y hasta de apellido

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Madrid, 17 sep (EFE).- Miley Cyrus renace por enésima vez después de un estratégico cambio de discográfica con el lanzamiento este viernes de su nuevo álbum, lo más destacado de una semana con muchísimas novedades, por ejemplo con el cuarto disco de Pablo López en España o lanzamientos de Neil Young, Beck, Roger Taylor y hasta Chaka Khan.

Presentándose en esta nueva etapa sin apellido, solo con un nombre al que ha dado peso suficiente en todos estos años de carrera, para su décimo disco de estudio vuelve a distanciarse musicalmente de sí misma, al menos de su registro más reciente, para internarse en un pop que mira a los dosmiles y del que ella misma formó parte.

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En los seis años transcurridos desde su anterior trabajo, el malagueño se ha consolidado como productor y compositor de cabecera de una leyenda como Raphael y ha continuado con sus giras e intervenciones en TV, pero sobre todo atravesó un duro proceso mental del que da cuenta en este cuarto disco de estudio.

Parecía que lo de la intérprete y coautora de 'Call Me Maybe' iba a ser flor de un día, pero aquí llega ya el séptimo disco de estudio de la canadiense, además uno doble en el que vuelve a ofrecer márgenes inesperados y efervescentes en su manera de entender el pop, como se pudo apreciar ya en el primer sencillo 'After All'.

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Si hay un artista conocido por vestirse con trajes muy diferentes con cada álbum, ahí está este ganador de ocho Grammys. Después de haber probado la psicodelia, la electrónica o el pop, en este trabajo conecta con la música americana en canciones reflexivas y cálidas, casi susurradas, como la que le da nombre.

El canadiense vuelve a grabar junto a la banda The Chrome Hearts tras el previo 'Talkin To The Trees' que publicó el pasado año. Según ha informado, estará compuesto por siete temas nuevos y dos versiones en un momento en el que ha mostrado su preocupación por el clima político y la gestión de Donald Trump al frente de EE.UU..

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Los amantes del británico están de enhorabuena por el lanzamiento de esta recopilación de temas grabados en 1965 cuando aún se hacía llamar Davie Jones junto al legendario productor Shel Talmy, con un buen puñado de temas inéditos en todas sus versiones en las que además se puede disfrutar del legendario guitarrista Jimmy Page.

El compositor, músico y cantante británico, amén de miembro fundador de Queen, alcanza con este su séptimo disco en solitario. En este caso llevan su firma todos los temas menos uno tanto en autoría como en la producción y la grabación de la parte vocal y las instrumentales.

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Leyenda viviente del funk de 73 años e intérprete de éxitos como 'I'm Every Woman' o 'Ain't Nobody', ha tirado de humor para presentarse en la portada de su decimotercer disco en solitario como la famosa y gigante bestia japonesa que asola cuanto encuentra a su paso. Dentro, colaboraciones también colosales como las de Sia, Snoop Dogg y Lenny Kravitz.

El pop sueco lleva un gran año tras la estela de Robyn, Zara Larsson o Lykke Li y otra compatriota viene a redondearlo con su sexto álbum de estudio, cuatro años después del previo 'Dirt Femme'. Lo hace con un trabajo que aspira a subrayar una perspectiva femenina del mundo desde el título, que es el término biológico para el ciclo reproductivo de los mamíferos.

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Este grupo de rock alternativo formado en Valladolid en 2011 regresa con un trabajo producido por Javier Vielba (Corizonas) y grabado en los estudios La Mina de Granada. Como curiosidad, los primeros 50 compradores tendrán como regalo un encendedor tipo "zipper" grabado con un diseño exclusivo.

Afirma su sello que esta nueva aventura discográfica del combinado de Arizona Baby y Los Coronas es "su trabajo más ambicioso y definido hasta la fecha", conectando la influencia del otro lado del Atlántico "de forma orgánica con la gran tradición del rock hispano en mayúsculas".

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Vuelve una de las bandas madre del "trash metal" y lo hace diez años después de su último álbum de estudio con un repertorio de canciones nuevas en las que exhiben todas sus facetas musicales, ya sea con su "furia clásica" o momentos más melódicos pero igualmente potentes.

También más de una década llevaba sin nuevo álbum de estudio esta banda referente del rock alternativo británico con casi 50 años de historia a su espalda. Su decimoquinto trabajo hace valer todo ese legado como pioneros del post-punk y además cuenta con el batería Clem Burke, fallecido durante su creación.

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La artista danesa ha querido capturar "un periodo de profunda transformación personal y creativa" tras el nacimiento de su primer hijo. La conexión o la metamorfosis son así temas centrales de este álbum, que igual bebe de la poesía ancestral de Enheduanna, que de la filosofía de Hannah Arendt o el pop de su países de los 80 y 90.

A las dos artífices de este disco les une "una amistad muy cercana". De ahí las ganas de hacer un disco juntas en el que el jazz y el folk se cruzan, desde una perspectiva intimista para abordar temas como el amor, la memoria y la búsqueda de un lugar en el que echar raíces.

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Otra colaboración, esta muy esperada, es la que protagonizan en este EP de cinco canciones uno de los 50 mejores raperos de la historia del género, según Rolling Stone, y un productor de leyenda, uniendo fuerzas de nuevo tras 25 años de carreras paralelas.

Este cantante, compositor y productor británico, conocido por haber creado o impreso su sello a éxitos de Little Mix, Kylie Minogue o Rudimental no se prodiga tanto con discos propios. Tras 'Language' (2018) llega ahora este trabajo que reflexiona por ejemplo sobre los cánones corporales combinando pop, dance y "soul".

Esta cantante y compositora estadounidense vivió un gran éxito global en 2021 con 'abcdefu', que le valió incluso una nominación a "canción del año" en los Grammy. Cinco años después llega por fin su primer LP del que además es coproductora, con temas desenfadados como 'Bite the Bullet', con gran energía roquera tras su estilo pop.

El icono enmascarado y LGTBiq+ del "country" estadounidense viene de participar como actor en la adaptación cinematográfica de 'Street Fighter'. Mucho menos peleón, en sus nuevas 13 canciones exhibe una faceta más de baladista para hablar de cuestiones complejas como su recuperación de la adicción.

Menos vueltas de fórmula al "country" pero aún más éxito congrega este gigante del género con 11 millones de oyentes mensuales. Entrega un nuevo álbum, el noveno de estudio de su carrera, en el que se ha ocupado de coescribir dos de los temas.

EFE

jhv/jdm