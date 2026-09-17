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La Policía identifica audios de Cospedal y Villarejo que pueden incriminarla en Kitchen

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Madrid, 17 sep (EFE).- La Policía ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional que mantiene abierta una derivada del caso Kitchen, juzgado recientemente y pendiente de sentencia, en el que ha identificado conversaciones entre la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el excomisario José Villarejo que podrían incriminarla de nuevo en esta causa, de la que en su día fue exonerada.

Este informe, elaborado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y al que ha tenido acceso EFE, ha sido entregado al juez Antonio Piña a raíz de que este verano pidiera a los investigadores que determinaran si entre el material intervenido al excomisario aparece "contenido que pueda aportar indicios de criminalidad en las conversaciones sostenidas por este con Cospedal" o con su exmarido, Ignacio López del Hierro, y que han sido aportadas a la causa por el medio de comunicación catalán RAC1.

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Se trata de tres archivos de audio -"Cospedal-Cataluña-15.9.14m", "Cospedal-CNI-9.3.15" y "F.Martínez-Puj-Andorra-23.10.14"- respecto de los que los agentes han detectado que las fechas en que se produjeron y su contenido tienen reflejo en anotaciones de las agendas de Villarejo, si bien no han encontrado esos audios con Cospedal en la causa ni tampoco correos electrónicos o transferencias bancarias relacionados con ellos, apunta el informe policial.

Uno de esos apuntes de las agendas Villarejo, cotejado con uno de los audios, alude a un encuentro con Cospedal, inicialmente previsto en el establecimiento Orfila de Madrid y del que después hubo "cambio final a la Sede, 7ª", se entiende que la del PP, donde la exsecretaria general del partido admitió en su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen que se llegó a ver con el excomisario. En ese encuentro ella le habría pedido "un análisis de Ezquerra" (sic) y le habría prometido "pagar la deuda de 100".

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A este respecto, la Policía señala que ampliada la búsqueda "sobre los movimientos bancarios disponibles y autorizados en el presente procedimiento, no se ha detectado la recepción de transferencias por parte de Enresa", una empresa de residuos que operaba en Castilla La Mancha y con la que Cospedal se vio envuelta en adjudicaciones polémicas.

"Ahora que sepas que contrato que he adjudicado a esa empresa contrato que lo ha revisado el Ministerio de Hacienda para joderme", le llega a decir Cospedal a Villarejo en ese encuentro, en el que también hacen referencia a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre.

Villarejo le comenta que a él le han pedido que le "diera caña a la Espe" y que a él le sabía "muy mal" porque le "cae muy bien esa tía", a lo que Cospedal le responde: "está dando mucho por saco, mucho, mucho".

Esta misma semana, el juez ha dictado una providencia, a la que también ha tenido acceso EFE, en la que ha dado traslado a la Fiscalía de este informe, de 120 páginas y que recoge la transcripción de los tres audios aportados por RAC1, "a fin de que con su conocimiento manifieste lo que a su derecho convenga" y anuncia que una vez recibido el dictamen del fiscal "se acordará lo que proceda". EFE

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