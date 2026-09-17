Ingresa en prisión la detenida por la muerte de un hombre con arma de fuego en Málaga

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Málaga, 17 sep (EFE).- Un juzgado de Málaga ha ordenado el ingreso en prisión de la mujer de 49 años detenida este lunes por la muerte por arma de fuego de un hombre de 45 años en Pizarra (Málaga).

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han informado a EFE de que la plaza número 6 de Instrucción de Málaga, en funciones de guardia, ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la investigada.

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La mujer detenida, que sí prestó declaración, está investigada por un delito de homicidio en esta causa que por ahora permanece bajo secreto y cuya instrucción corresponderá a la plaza número 3 de la capital.

Tras las primeras pesquisas se descarta que existiera una relación sentimental entre ambos, y la principal hipótesis que barajan los investigadores como posible móvil del suceso es una deuda que le reclamaba la víctima a la presunta agresora.

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Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas de este lunes, cuando el teléfono de emergencias 112 Andalucía recibió varias llamadas que alertaban de una agresión con arma de fuego en la pedanía de Zalea, en la que había resultado herido un hombre.

El centro coordinador avisó a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las investigaciones, y a los servicios sanitarios, que movilizaron un helicóptero, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. EFE

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