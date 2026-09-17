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Independiente del Valle y Barcelona protagonizan un duelo clave en la lucha por el título

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Guayaquil (Ecuador), 17 sep (EFE).- El campeón defensor de Ecuador, Independiente del Valle, se enfrentará el próximo lunes a Barcelona en uno de los principales duelos del hexagonal por el título, considerado una de las finales adelantadas de la Liga Pro, que este viernes comenzará su segunda etapa.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos esta temporada. El primero terminó con triunfo de Independiente del Valle por 1-0, con gol de Emerson Pata, mientras que Barcelona se tomó la revancha al imponerse por 2-1, con tantos de Jefferson Wila y del argentino Darío Benedetto.

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Para el partido del lunes, Barcelona volverá a contar con Benedetto, quien estará acompañado en ataque por su compatriota Damián Díaz, mientras que Independiente del Valle tendrá la baja por lesión de uno de sus goleadores, el paraguayo Carlos González.

Independiente del Valle terminó la primera etapa como líder, con 74 puntos, mientras Barcelona cerró con 44 unidades.

Universidad Católica, segundo con 51 puntos, se enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito, quinto con 46 puntos, que este miércoles quedó eliminada en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante el brasileño Palmeiras.

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La Católica tendrá como principal referencia ofensiva al panameño José Fajardo, máximo goleador del equipo con diez tantos, mientras que Liga de Quito contará en ataque con Michael Estrada y el brasileño Deyverson.

Por su parte, Macará y Aucas protagonizarán el duelo entre el tercero y el cuarto de la clasificación, con 51 y 50 puntos, respectivamente.

Los equipos que terminen el hexagonal por el título entre el primero y tercer puesto obtendrán plazas para la Copa Libertadores de 2027, mientras que los que ocupen del cuarto al sexto lugar clasificarán a la Copa Sudamericana del próximo año.

Libertad, Leones del Norte, Guayaquil City y Emelec disputarán el cuadrangular por otro cupo ecuatoriano para la Copa Sudamericana de 2027.

Mushuc Runa, Deportivo Cuenca, Orense, Técnico Universitario, Delfín y Manta, en cambio, buscarán salvar la categoría para la Liga Pro de 2027.

- Partidos de la primera fecha de los hexagonales y del cuadrangular de la Liga Pro:

. Viernes 18: Aucas-Macará.

. Sábado 19: Guayaquil City-Leones del Norte; Emelec-Libertad y Manta-Orense.

. Domingo 20: Liga Deportiva Universitaria de Quito-Universidad Católica; Técnico Universitario-Delfín y Deportivo Cuenca-Mushuc Runa.

. Lunes 21: Barcelona-Independiente del Valle. EFE

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