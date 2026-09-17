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Hoy será noticia. Jueves, 17 de septiembre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

El comisario europeo de Migración se reúne con los ministros de Interior y de Inclusión

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Madrid (EFE).- El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, mantiene reuniones este jueves en Madrid con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con la ministra de Inclusión .

Reuniones que se centrarán en las medidas adoptadas para recuperar la normalidad en Ceuta, reforzar su seguridad y garantizar una adecuada respuesta europea.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Feijóo y la ministra Elma Saiz visitan Melilla este jueves, el día de la ciudad, en plena crisis por Ceuta

Madrid (EFE).- El líder del PP Alberto Núñez Feijóo, y la ministra portavoz y de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, participan este jueves y viernes en las celebraciones del día de Melilla, en un momento de tensión por la crisis migratoria en Ceuta.

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El objetivo de ambos es enviar un mensaje de apoyo a las dos ciudades autónomas.

VIVIENDA PRECIOS

Publicación de la estadística de valor tasado de la vivienda del segundo trimestre

Madrid (EFE).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publica este jueves la estadística de valor tasado de la vivienda correspondiente al segundo trimestre de año.

Valor que se ha encarecido un 13,9 por ciento hasta marzo, hasta los 2.315,7 euros por metro cuadrado, marcando un nuevo récord histórico.

JUSTICIA PROCÉS

Policías nacionales declaran en el juicio contra los acusados de reventar el ojo a votante del 1-O

Barcelona (EFE).- Medio centenar de los policías nacionales que en 2017 se desplegaron en Barcelona para impedir el referéndum de independencia declaran como testigos en el juicio contra un escopetero, un inspector y dos subinspectores del cuerpo.

Los cuatro policías están acusados de reventar el ojo a Roger Español, votante del 1-O, con una bala de goma.

SERVICIOS SOCIALES

Presentación de la evaluación de la situación de los Servicios Sociales en España

Madrid (EFE).- La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales presenta este jueves la evaluación de la situación de los Servicios Sociales en España y por comunidades autónomas.

La evaluación contiene datos oficiales sobre coberturas, inversión y derechos, entre otros indicadores.

CURSO ESCOLAR

La reina Letizia preside la apertura del curso escolar de Infantil y Primaria

Oviedo (EFE).- La reina Letizia regresa a su antiguo colegio, La Gesta, en Oviedo, para presidir la apertura del curso escolar de Educación Infantil y Primaria.

Una actividad que cada año celebra en un centro de las distintas comunidades autónomas.

EL TIEMPO

Tormentas fuertes con granizo en Baleares y el sureste peninsular

Madrid (EFE).- Este jueves dejará chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares, sureste peninsular y sistemas Béticos, sin descartar lluvias torrenciales en los litorales de la zona, así como una bajada generalizada de las temperaturas; en Baleares, las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé una jornada inestable en Baleares y el sureste peninsular por la presencia de aire frío en altura, cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico, y despejados o con nubes altas en el resto del país; son probables las brumas y los bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y el Estrecho.

EFE

plv

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