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Fuerteventura acoge el primer vuelo de más de 24 horas de un pseudosatélite en España

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Puerto del Rosario (Fuerteventura), 17 sep (EFE).- Fuerteventura acogió este miércoles el primer vuelo de más de 24 horas de duración que realiza en España un pseudosatélite, un hito logrado por el dron APUS NEO 18 de la empresa Mira Aerospace, según ha informado el Parque Tecnológico de la isla, dependiente del Cabildo.

El prototipo despegó del Estratopuerto de Canarias, una instalación pionera situada en Puerto del Rosario, que se ha especializado en acoger pruebas y ensayos de drones y HAPS, como se conoce en el argot aeroespacial a las plataformas no tripuladas de gran altitud, capaces incluso de posicionarse en la estratosfera.

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La prueba concluyó en la madrugada del miercóles, con el aterrizaje del APUS NEO 18 en las mismas instalaciones.

Según destaca el Parque Tecnológico en un comunicado, este primer vuelo de un HAPS de larga duración supone "un importante logro en la demostración de las capacidades operativas del Estratopuerto de Canarias y sienta las bases para continuar desarrollando desde Fuerteventura nuevas operaciones con sistemas aéreos no tripulados".

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La plataforma de gran altitud fue operada por personal del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, bajo la gestión de las empresas Telespazio Ibérica y Pegasus Aero Group.

La aeronave despegó el martes por la noche, con el aeropuerto de Fuerteventura cerrado. Luego, atravesó el espacio aéreo próximo al aeropuerto y puso rumbo al este de la isla, donde, tras el amanecer, ascendió hasta casi 15.000 pies (4,6 kilómetros).

Esta operación forma parte de ISSEC, un proyecto orientado a la creación de soluciones mediante plataformas y tecnologías aeronáuticas y aeroespaciales aplicadas a ámbitos como la seguridad, las emergencias, la biodiversidad y otros servicios públicos.

Como parte del programa Canarias Geo Innovation 2030, esta iniciativa del Gobierno canario y el Cabildo de Fuerteventura impulsa la validación de tecnologías que den respuesta a necesidades reales del territorio, especialmente en la gestión de emergencias e incendios forestales, así como la monitorización y conservación de la biodiversidad y del patrimonio medioambiental. EFE

evs/jmr/cc

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