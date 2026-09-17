Foro Judicial denuncia que las descalificaciones a jueces erosionan el Estado de Derecho

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Madrid, 17 sep (EFE).- La asociación de jueces Foro Judicial Independiente (FJI) ha denunciado este jueves "los ataques públicos" y "descalificaciones" de algunos políticos a jueces por el contenido de sus resoluciones, que suponen "una grave erosión al Estado de Derecho" con declaraciones que buscan desprestigiar y sembrar dudas sobre su imparcialidad, profesionalidad y honestidad.

Así lo destaca esta asociación en un comunicado dirigido a los "políticos que descalifican a jueces" y que recoge las críticas expresadas por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y de otras asociaciones judiciales.

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Desde FJI argumentan que el trabajo de los jueces no consiste sólo en decidir, sino también en explicar por qué toman cada decisión y reconocen que toda decisión judicial es susceptible de crítica, pero que ésta debería basarse en un análisis de los motivos esgrimidos.

Pero denuncian que lo más sencillo es "desprestigiar al juez, sembrando dudas sobre su imparcialidad, y, de paso, sobre su profesionalidad y honestidad", y para eso -advierten- "uno puede agarrarse a mil cosas: que si la denuncia la puso tal partido o asociación, que si el juez participó en su momento en política", etc.

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"En suma, se trata de vilipendiar de forma gratuita, sin valorar los argumentos de la decisión", lamentan.

Y advierten de que denunciar la 'falta de imparcialidad' de un juez abre paso a poder utilizar "calificativos burdos" ante cualquier auto o sentencia desfavorable.

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Califican esta situación de "extremadamente peligrosa" y piden cambios en el sistema de elección de los jueces. EFE