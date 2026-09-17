El PP afirma que Sánchez odia a Vivas porque sabe que ha estado donde tiene que estar

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Madrid, 17 sep (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, odia al jefe del Ejecutivo ceutí, Juan Jesús Vivas, porque sabe que ha estado donde tiene que estar.

"Le odia precisamente porque sabe que Vivas ha estado donde tiene que estar, mientras él estaba de vacaciones", ha afirmado en una entrevista en Telecinco.

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Teniendo "un ego" como el que tiene Sánchez, ha añadido, es "plenamente consciente" de que está perdiendo el relato.

Este "odio" a Vivas, ha agregado, "se le empieza a notar" a Sánchez porque el presidente ceutí "ha conseguido trasladar su gestión al resto de población y se lo reconocen cada vez que sale a la calle", algo que "no le reconocen al Gobierno de España". EFE

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