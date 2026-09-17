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El nuevo técnico del Eldense opina que Messi es “una garantía” para crecimiento del club

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Elda (Alicante), 17 sep (EFE).- Javier Calleja, nuevo entrenador del Eldense hasta el 30 de junio de 2028, admitió que el hecho de que el argentino Lionel Messi vaya a ser el nuevo propietario del club alicantino “ha sido fundamental” para su llegada al banquillo azulgrana y agregó que eso es "una garantía" para el crecimiento y la ambición de la entidad.

Justo el día que el Club Deportivo Eldense cumple 105 años, Calleja fue presentado como nuevo entrenador azulgrana y en este aniversario, el técnico madrileño aseguró que “es un orgullo" acudir a un club con tanta historia y añadió: “Vamos a trabajar en algo que tiene muy buena pinta, con miras muy altas y una ambición muy grande”.

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Calleja reconoció que en las negociaciones para su contratación le presentaron “un proyecto muy ilusionante". "Es un club humilde, pero que tiene todo para ser cada vez más grande y que esté Messi en la nueva propiedad es una garantía para crecer”, agregó.

Sobre si la presencia de una figura como el campeón del mundo en Catar 2022 había influido en su llegada al Eldense, Calleja explicó que, desde la gerencia, le comentan "lo que se viene en el club con Messi como nuevo propietario y que está muy involucrado".

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"Eso significa mucho para cualquier profesional. El proyecto que me presentan es ilusionante y motivante. Ha sido fundamental y clave para que pueda estar aquí”, aseveró.

Respecto a los objetivos que se ha marcado en el Eldense, actualmente decimosexto en LaLiga Hypermotion (Segunda), el nuevo entrenador señaló que “el primer objetivo es ganar al Eibar", su próximo rival este sábado, pero, mirando un poco más allá, "la idea es lograr la permanencia cuanto antes y a partir de ahí crecer”.

En lo estrictamente deportivo, Calleja afirmó que quiere "un equipo guerrero que transmita, que sea valiente y fiable".

"Nuestra idea es ser nosotros mismos y saber con quién te enfrentas. El Eibar es un buen equipo, pero si hacemos bien las cosas tenemos opciones para ganar”, resumió. EFE

jas sm/cmm

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