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El Levante exige a Tebas "una reflexión profunda" sobre horarios y protocolos ante alertas

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Valencia, 17 sep (EFE).- El Levante prepara una carta al presidente de LaLiga, Javier Tebas, en la que exigirá "una reflexión profunda sobre la idoneidad de los horarios fijados y sobre los protocolos vigentes en días con alertas meteorológicas decretadas por organismos oficiales".

La misiva del consejero delegado del Levante, José Danvila, llega "ante la gravedad de los acontecimientos", después de que se suspendiera este miércoles el encuentro en el Ciutat de València ante el Athletic por un episodio de lluvias muy intenso que había sido avisado con una alerta naranja y de que en jornadas anteriores los horarios de algunos partidos como local del equipo se establecieran en franjas horarias de mucho calor.

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"Se ha solicitado revisar los criterios de suspensión de encuentros, dado que nuestra afición no pudo conocer la cancelación del choque hasta la hora de inicio del mismo. Estas situaciones deben ayudarnos a aprender y mejorar", explicó el Levante en un comunicado emitido este jueves.

El club agradeció el comportamiento de su afición tras la suspensión e informó de que "el partido no penalizará la fidelidad de ningún abonado", se ha habilitado "el proceso de devolución de entradas" y se está "ya valorando una nueva fecha".

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"El Levante desea agradecer de manera sincera a toda su afición el ejemplar comportamiento, el civismo y la serenidad demostrados durante la noche de ayer. En un contexto sumamente complejo, donde acudíamos a disputar un partido de fútbol previniendo la lluvia y nos encontramos con una tormenta torrencial imprevista, la actitud de nuestro público fue intachable", remarcó el club, que destacó también la actuación de sus empleados y de los servicios de seguridad.

Igualmente, el club agradeció al Atheltic y a su afición desplazada "su impecable comportamiento y comprensión ante la situación vivida en Orriols".

"En un escenario sumamente adverso, volvimos a demostrar la fuerza de estar unidos. Ayudándonos unos a otros y comportándonos como la gran familia que somos, pusimos de manifiesto los valores que nos definen como club. Agradecemos profundamente las numerosas muestras de apoyo y cariño recibidas a lo largo de las últimas horas", señaló la entidad.

"Aunque la cifra oficial (de asistencia) registrada fue de más de 9.000 espectadores, la intensidad de la tormenta motivó la apertura de tornos para permitir el rápido acceso de las personas a las zonas cubiertas. El club es consciente de que la cifra real fue superior", señaló el club.

"Este encuentro suspendido no penalizará a ningún abonado en el cómputo final de asistencia y fidelización, haya acudido o no al estadio. A efectos de gestión, computará exactamente igual que si el abonado hubiera liberado su asiento. De igual modo, para la fecha del nuevo encuentro, aquel abonado que no pueda asistir podrá liberar su asiento sin sufrir tampoco penalización alguna", completó.

En cuanto a las entradas compradas online se hará un reembolso automático en un plazo de entre 2 y 10 días y a las compradas en taquilla deberán acudir a ellas o mandar un correo al club.

El encuentro quedó programado para el miércoles 21 de octubre, a las 20.00 horas, según informó este jueves LaLiga. EFE

pzm/nhp/cmm

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