El alcalde de Quiroga (Lugo) dice que el incendio está “prácticamente estabilizado”

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Lugo, 17 sep (EFE).- El alcalde de Quiroga (Lugo), José Luis Rivera, ha dicho a EFE de que el incendio que comenzó el martes a las 15:25 horas en la parroquia de Pacios da Serra, está “prácticamente estabilizado”, después de arrasar unas 360 hectáreas de superficie y de obligar a la Consellería do Medio Rural de Galicia a decretar este miércoles durante unas horas la Situación 2 de alerta por la proximidad del fuego a los núcleos de Casa do Vello, As Barxas e Penarrubia.

“Aunque no había un peligro inminente, se optó por desalojar a los vecinos, pero pudieron regresar a sus casas por la noche sin ningún problema”, ha subrayado el regidor local.

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En cuanto a la situación del incendio en esa jornada, ha destacado que “está bastante mejor que ayer” e incluso ha contado que podría estar “prácticamente estabilizado”. En todo caso, el regidor local prefiere ser prudente, porque “cuando llegan las dos de la tarde, sube la temperatura y, si sopla el viento, puede haber problemas”.

En todo caso, ha reconocido que ahora los vecinos están más “tranquilos”, porque “la noche y lo que llevamos de mañana han sido tranquilas”. En ese sentido, si nada se complica, confía en que el fuego “quede extinguido esta misma semana”.

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El alcalde también ha destacado la gran cantidad de medios aéreos movilizados para sofocar el incendio, dado que la Xunta de Galicia desplazó a doce aviones y otros tantos helicópteros. También están participando en el operativo de extinción dos aviones anfibio, dos helicópteros y una brigada aerotransportada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En tierra luchan contra el fuego 58 agentes, 64 brigadas, 48 motobombas, 8 excavadoras, 11 técnicos y dos unidades técnicas de apoyo. EFE

jrr/am/cc

(foto)