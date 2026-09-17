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Dos militares ingresados en el Gómez Ulla de Madrid tras ser agredidos en Ceuta

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Madrid, 17 sep (EFE).- Dos militares, de 24 y 26 años, se encuentran ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, de Madrid, adonde fueron evacuados desde Ceuta tras ser agredidos por migrantes.

Uno de ellos ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente aunque ninguno de los reviste gravedad y ambos evolucionan satisfactoriamente, han señalado a EFE fuentes de Defensa.

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La evacuación de los dos militares heridos desde Ceuta a Madrid tuvo lugar el pasado martes.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, les ha visitado esta mañana en el hospital para interesarse por su estado y trasladarles su apoyo.

"Nuestros militares siempre profesionales, cercanos e implicados con Ceuta", ha señalado Defensa en un mensaje en X.

Además, en el mensaje Defensa ha manifestado todo su apoyo "a los heridos en estas semanas, algunos incluso ingresados en el hospital Gómez Ulla, tras ser víctimas de agresiones mientras realizaban su trabajo". EFE

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