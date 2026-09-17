Dos de los 4 detenidos por la desaparición de un joven en Ronda (Málaga) convivían con él

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Málaga, 17 sep (EFE).- Dos de los cuatro detenidos por su presunta implicación en la desaparición de un joven de 25 años en Ronda (Málaga) el 4 de mayo de 2024 convivían en el mismo bloque de viviendas con él hasta que se perdió su pista.

Los cuatro arrestados (dos hombres y dos mujeres) pertenecen al entorno mas cercano del joven, y el desaparecido denominada tíos a dos de ellos.

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Las cuatro detenciones se han practicado tras un dispositivo de Agentes del grupo de homicidios y desaparecidos de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) desplegado este miércoles en la vivienda donde el joven residía, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Desde primera hora de la mañana del miércoles los agentes recogieron muestras en la vivienda, aunque no ha trascendido el hallazgo de ningún resto biológico.

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Las fuentes policiales han indicado que la investigación está bajo secreto sumarial y depende de la Unidad Central de Madrid.

El pasado marzo ya se reactivó la búsqueda en la zona pero días más tarde los efectivos de diferentes especialidades desplazados desde Madrid, apoyados por agentes de Ronda y de la Comisaría Provincial de Málaga, dieron por concluido el trabajo en el municipio malagueño.

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En aquel momento, la búsqueda se centró en tres zonas ubicadas cerca del entorno del Punto Limpio de Ronda, en la barriada de la Dehesa y en una zona de pinar situada en el mismo entorno.

Los agentes continúan recabando datos y pesquisas que puedan ayudar a la investigación, abierta en mayo de 2024.

La familia denunció el mismo día de la desaparición que el joven no regresó después de salir a trabajar al campo, sin llevar móvil, documentación o dinero. EFE

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