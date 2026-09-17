Desmantelan un centro de producción de drogas en un hotel en desuso y enganchado a la luz

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Granada, 17 sep (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una plantación de marihuana instalada en un complejo hostelero abandonado de Granada que estaba conectado de manera ilegal a la luz y consumía la energía equivalente a 63 viviendas.

Según ha informado este cuerpo armado, la operación Pool ha permitido detener a un hombre de 30 años con numerosos antecedentes como responsable de la plantación, un arrestado que ha pasado a disposición judicial por cargos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

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Tenía una plantación en un complejo de hostelería abandonado y ubicado en un pueblo del área metropolitana de Granada y, durante un registro de su domicilio, los agentes encontraron más droga, casi 4.000 euros en efectivo y una pistola de aire comprimido.

El detenido convirtió un hotel con piscina abandonado en un centro de producción de droga y aprovechaba unas habitaciones para secar la droga, otras para deshidratarla, algunas zonas como almacén otras áreas para el cultivo.

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Mantenía toda la instalación con un enganche ilegal a la electricidad que ha supuesto, según la Policía Nacional, la mayor defraudación eléctrica detectada en una única plantación.

Los técnicos de Endesa han calculado que el centro de producción de droga consumía una electricidad comparable a la que demandan 63 viviendas a la máxima potencia durante las 24 horas de manera ininterrumpida. EFE

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