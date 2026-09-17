Cae una banda que llevó 2.700 kilos de cocaína de la Costa del Sol a Málaga y Barcelona

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Barcelona, 17 oct (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal albanesa especializad en el transporte de cocaína desde la zona de la Costa del Sol hasta Málaga y Barcelona, para ser distribuida por Europa, en una operación en la que ha intervenido más de 2.700 kilos de esta droga y se ha detenido a 15 personas.

La cocaína, procedente de Colombia, era trasladada desde el Campo de Gibraltar hasta 'guarderías' ubicada en Barcelona y Málaga, en convoyes de hasta cinco vehículos, en los que los narcotraficantes extremaban las medidas de seguridad y de contravigilancia para no ser interceptados. De ahí la cocaína era distribuida a Europa, también por carretera.

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En la operación policial han sido detenidas 15 personas -de las cuales 12 ya han ingresado en prisión- y se han requisado, además de los más de 2.700 kilos de cocaína, con un valor en el mercado de 50 millones, 800 gramos de tusi, vehículos de alta gama para el transporte de la droga y dos armas de fuego. EFE

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