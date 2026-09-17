Ante el juez los dos últimos detenidos por el tiroteo mortal de Isla Cristina (Huelva)

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Huelva, 17 sep (EFE).- Los dos últimos detenidos por su implicación en el asesinato de tres personas en el tiroteo ocurrido el pasado 16 de agosto en Isla Cristina (Huelva), donde falleció un menor ajeno a los enfrentamientos entre clanes y dos mujeres, una de ellas embarazada de ocho meses, han pasado a disposición judicial.

Los detenidos en la madrugada de ayer han llegado a los Juzgados de Ayamonte (Huelva) procedentes de la comandancia de la Guardia Civil de Huelva para comparecer ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 3, que investiga la causa y deberá dirimir sobre su situación procesal.

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Inicialmente, la Guardia Civil les ha atribuido tres delitos de asesinato, un delito de homicidio en grado de tentativa, delito de lesiones graves al feto con resultado de muerte, delito de lesiones y de pertenencia a organización criminal.

Los detenidos se encontraban huidos de la justicia en distintos barrios de Huelva capital desde la intervención policial del pasado día 8 de septiembre, en la que se desarrolló una primera fase de la operación con la detención de tres miembros de la organización criminal.

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En total, por parte de la Guardia Civil son ya cinco los detenidos relacionados con este caso. De momento, los tres primeros están en prisión provisional.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22:00 horas del pasado 16 de agosto en plena vía pública, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas haciendo uso de un arma larga.

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Tras ejecutar la ráfaga de disparos, los agresores emprendieron la huida y prendieron fuego al vehículo utilizado en un pinar cercano situado frente al camping Giralda, si bien las llamas pudieron ser extinguidas por propietarios agrícolas de la zona y efectivos de bomberos antes de que la motocicleta quedara completamente calcinada.

Los fallecidos fueron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé tampoco sobrevivió; la madre de esta, de 62 años, y un menor de 16 años sin relación con las anteriores.

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Asimismo, resultaron heridas dos personas, un joven de 18 años, que es hijo y nieto de las fallecidas, y otro joven que recibió un impacto de bala en la pierna y está estable y fuera de peligro.

Desde un principio se apuntó a la posibilidad de que los hechos estuvieran directamente vinculados con una escalada de violencia iniciada en septiembre de 2024 tras un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital, que dejó un muerto y dos heridos.

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Tras la fuga y posterior detención del presunto autor en Gijón, las represalias e intimidaciones entre familias se trasladaron a Isla Cristina, donde se refugiaron los allegados del agresor.

En esta misma localidad se registraron detenciones en mayo de 2025 por realizar disparos desde azoteas y un posterior tiroteo en julio de ese año con un fallecido. EFE

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