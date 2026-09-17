Al menos 19 detenidos en un macrooperativo con registros en 16 narcopisos de Madrid

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Madrid, 17 sep (EFE).- La Policía Nacional desarrolla desde primera hora de este jueves un macrooperativo contra la venta de cocaína y heroína en narcopisos en Madrid, una dispositivo en el que ya han sido detenidas 19 personas, registrados 16 inmuebles e incautada diversa cantidad de estupefaciente, armas blancas y un revólver.

Fuentes policiales han señalado a EFE que esta operación, impulsada por agentes antidroga adscritos a la comisaría de Usera-Villaverde y en la participan también efectivos de UPR y guías caninos, está abierta desde las 5:30 horas, por lo continúan las actuaciones en distintos inmuebles.

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De momento, han sido registrados 16 narcopisos en los distritos de Villaverde, Latina y Vicálvaro así como en las localidades de Fuenlabrada, Leganés y Móstoles.

En estas inspecciones, los agentes se han incautado de diversa cantidad de cocaína, heroína, ketamina y sustancias de corte, además de armas blancas y una de fuego, en concreto, un revólver. EFE

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