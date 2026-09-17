A Iván Ortolá le "gusta" el circuito de Spielberg, pero llega sin "expectativas"

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Redacción deportes, 17 sep (EFE).- El español Iván Ortolá (Kalex), tercero en la clasificación del Mundial de Moto2, señala del Gran Premio de Austria de Moto2, que se disputa en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, que es un trazado que le "gusta", si bien afirma llegar sin "expectativas".

"Tengo muchas ganas de empezar el fin de semana", dice Ortolá en la nota de prensa de su equipo, en la que recuerda que "Misano fue un gran premio complicado", pero consiguió sacar "un resultado muy positivo".

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Insiste en que el de Austria es un circuito que le gusta, al que llega "sin expectativas concretas, pero con muchas ganas de seguir trabajando" como lo ha hecho hasta ahora y de "continuar avanzando paso a paso".

Su compañero de equipo, Ángel Piqueras, que provocó una caída al principio de la carrera de San Marino y fue sancionado por ello con dos 'vueltas largas' reconoce que fue "una pena la caída del pasado gran premio"; no obstante, señala como "punto positivo" que ya estaban siendo "bastante rápidos", lo cual calificó de "muy importante".

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Y afirma que llega a Austria "con ganas de hacer el mejor fin de semana posible", que tiene que trabajar bien desde el principio y, en la carrera, ver cómo se desarrolla todo "al tener que cumplir con la penalización".

"El objetivo es completar un buen fin de semana", insiste Piqueras, vigésimo sexto en la clasificación del Mundial de Moto2, para mostrar "nuestro ritmo y continuar trabajando en la misma línea". EFE

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