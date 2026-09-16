Vox denuncia que el Gobierno Vasco "apostara por la imposición" del euskera sin precisar "el coste de dinero público"

Guardar

Vox ha denunciado que el Gobierno Vasco "apostara por la imposición" del euskera sin precisar "el coste de dinero público" después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) haya anulado el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, de Normalización del Uso del Euskera en el sector publico vasco por "insuficiencia de la memoria económica" tras estimar el recurso interpuesto por la formación liderada por Santiago Abascal contra esta norma.

En un comunicado, Vox destaca que el TSJPV ponga el foco en "la insuficiencia" del Informe Económico que acompaña al Decreto impugnado y apunta que así lo había señalado la Oficina de Control Económico. "Pese a ello, el Gobierno Vasco mantuvo su apuesta por la imposición del euskera sin precisar el coste de dinero público que supondría, algo que hoy ha parado el TSJPV", afirma.

PUBLICIDAD

Por ello, se felicita por la sentencia del alto Tribunal vasco y considera que supone "una piedra en el camino de un Gobierno, el presidido por Imanol Pradales, que antepone la imposición del euskera a cualquier otra consideración, en este caso sin precisar el coste de sus pretensiones".