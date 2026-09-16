Vox acusa al Gobierno de culpar a todos en la crisis de Ceuta por no incomodar a Marruecos

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Madrid, 16 sep (EFE).- Vox ha acusado este miércoles al Gobierno de culpar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Policía y a los jueces de la crisis que vive Ceuta tras la llegada masiva de migrantes del pasado mes de julio porque, en su opinión, "no quieren incomodar a Marruecos".

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha dicho que el Gobierno "no tiene ninguna intención de solventar esta situación y ya les han dicho a los ceutíes es que se tienen que acostumbrar" a esa realidad estructural, "que es lo mismo que decir que se aguante".

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"Con lo cual aquí el Gobierno no va a aportar ninguna solución porque no le interesa. No quieren incomodar a Marruecos. Así que la única forma que tenemos de salvar Ceuta es echar al mismo Gobierno que ha facilitado esta invasión, en lugar de echarle las culpas a uno, de echarle las culpas al CNI, a la Policía, incluso a los jueces, que es el colmo de desvergüenza", ha añadido en declaraciones a los medios en el Congreso.

Millán se ha pronunciado de esta forma preguntada por unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este miércoles ha pedido al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por qué aún quedan en las calles entre 700 y 1.000 menores sin tutelar en la ciudad autónoma. EFE

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