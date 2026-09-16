Profesionales de los 'lobbies' lamentan la "oportunidad perdida" tras el no del Congreso

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Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente de la Asociación de los Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Carlos Parry, ha lamentado este miércoles la derogación del decreto que regulaba los 'lobbies', una "oportunidad perdida" que, a su juicio, deja a España "sin ninguna posibilidad" próxima de regular esta actividad.

En declaraciones a EFE tras la votación en el Congreso en la que el decreto ha sido derogado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN, Parry ha criticado que los grupos no hayan conseguido ponerse de acuerdo "en algo tan básico" como regular las relaciones entre los entes públicos y los privados.

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"Han elegido no hacer nada", ha apuntado Parry, quien ha destacado que España vuelve ahora, tras poco más de tres semanas de tener un decreto aprobado, al grupo de "pocos" países que no tienen una regulación sobre esta cuestión.

Ha asegurado que el decreto "estaba bastante bien" con propuestas como la creación de una autoridad independiente o el registro en el que ya cerca de 300 empresas se habían escrito y que ahora, ha explicado, se elimina.

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Ha reconocido también que había cuestiones que mejorar, como que la incorporación de la 'huella normativa' (un informe en el que deberán quedar plasmadas las aportaciones de los 'lobbies' que participen en la creación de las leyes) generaba una carga de trabajo excesiva.

Aun así, ha insistido en que situaba a España al nivel del resto de países del entorno ya que conllevaba medidas vigentes muy parecidas a las que tienen otros Estados. EFE

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