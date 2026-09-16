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Presencia de más Guardia Civil en Chafarinas zanja la llegada de migrantes por estas islas

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 Melilla, 16 sep (EFE).- La presencia permanente de un destacamento de la Guardia Civil en las islas Chafarinas ha logrado zanjar las llegadas irregulares de migrantes a territorio español a través de este archipiélago, después de que a principios de este mes lograran acceder 34, tres de ellos menores, que fueron trasladados a Melilla.

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha informado este miércoles en una entrevista con RNE que desde la llegada hace seis días de la patrullera Río Guadiana de la Guardia Civil a Chafarinas no se ha registrado ninguna entrada irregular más a estas islas, donde el destacamento realiza labores preventivas de vigilancia y control con carácter permanente.

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“Ante ese problema, una solución”, ha afirmado la delegada para poner de relieve la medida adoptada tras observar que Chafarinas, después de “muchísimo tiempo” sin registrar llegadas de migrantes, podría convertirse “en otra vía de entrada” irregular a España, cuestión que se comunicó de inmediato al Ministerio del Interior.

Sobre el repunte de la presión migratoria que sufrió Melilla los días 30 y 31 de julio, poco después de la entrada masiva a Ceuta, Moh ha dicho que “la crisis en Melilla se ha resuelto bien”, sin concretar si recibió información del CNI, aunque sí ha destacado la mayor información y coordinación que esos días tuvo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sobre la situación en la frontera y los dispositivos para afrontarla.

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Ha señalado el cierre inmediato de la frontera terrestre con Marruecos de la noche del 30 de julio como una decisión “muy complicada” y “clave” para evitar el acceso irregular de “un número bastante importante” de personas que estaban intentando llegar a Melilla, que después se extendieron a otros puntos del perímetro y el dique sur.

También ha destacado la colaboración de Marruecos para evitar un mayor número de entradas y para llevar a cabo los rechazos en frontera de buena parte de los que lograron acceder finalmente: “Tengo que reconocer siempre el trabajo coordinado y conjunto, si dijera otra cosa estaría mintiendo”.

Sobre las reivindicaciones soberanistas de ministros marroquíes sobre Ceuta y Melilla, Moh ha dejado claro que “la españolidad es algo que no se cuestiona”.

En cuanto a lo ocurrido en Ceuta, ha dicho desconocer “la situación de lo que pasó, de quién informó, quién no informó”, pero “lo que está claro es que lo que necesita Ceuta ahora mismo es que todo el mundo trabaje de una manera conjunta para dar una respuesta a los ceutíes”.

Ha dicho que es “una crisis sin precedentes” y “algo complejo que requiere también una solución compleja”.

Por último, ha defendido el trabajo del Gobierno de España “para dar soluciones”, mientras que PP y Vox “utilizan un tema tan sensible como este de una manera partidista y para seguir crispando”, lo que considera “peligroso” porque “la crisis al final pasará, pero esto perdurará en Ceuta”. EFE

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