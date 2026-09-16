Peña Madridista Ceuta protestará al Real Madrid por actitud de Vinícius, Mbappé y Konaté

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Ceuta, 16 sep (EFE).- La Peña Madridista de Ceuta ha decidido mandar un escrito de protesta al Real Madrid por la decisión de tres de sus jugadores, Vinícius Jr., Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, de no mostrar el mensaje de apoyo a los ceutíes en las camisetas que lucieron los futbolistas del Elche y del equipo blanco antes del partido que jugaron el martes.

A la Peña Madridista de Ceuta, según señalaron a EFE fuentes de ese colectivo, le ha sentado "muy mal" la actitud de esos tres futbolistas, que salieron al estadio Martínez Valero con la camiseta doblada, de modo que no se leía el mensaje de apoyo al pueblo ceutí.

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El escrito que se dirigirá a la entidad madridista, dijeron las mismas fuentes, tiene el objetivo fundamental de expresar el sentimiento de los ceutíes hacia ese gesto.

Asimismo, subrayaron que la camiseta no contenía "ningún mensaje político", sino que únicamente reflejaba la frase "Todos somos caballas".

La Peña Madridista de Ceuta, que se fundó en 1987 y que está presidida por Miguel Ángel Montano, ha dejado claro que mantendrá su "fidelidad" hacia el Real Madrid. EFE

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